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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۷

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس خبر داد؛

برگزاری اجتماع مردمی «حریم خانواده» در فارس

برگزاری اجتماع مردمی «حریم خانواده» در فارس

شیراز- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس از برگزاری اجتماع «حریم خانواده» همزمان با روز عفاف و حجاب در استان فارس خبر داد.

حجت الاسلام حسین ملک مکان ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: اجتماع مردمی حریم خانواده قرار است در روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه و همزمان با روز عفاف و حجاب در استان فارس برگزار شود.

وی ادامه داد: پیش از اجتماع بزرگ حریم خانواده شاهد رژه خودرویی در شهر شیراز هم خواهیم بود که این رژه از میدان الله (فلکه گل سرخ) آغاز و تا آرامگاه حافظ در میدان ادبیات ادامه خواهد داشت.

او افزود: اجتماع مردمی حریم خانواده نیز قرار است از ساعت ۱۷ در آرامگاه حافظ شیرازی برگزار شود.

گفتنی است تمامی اجتماع مردمی حریم خانواده قرار است در ۳۷ شهرستان استان فارس و همزمان با روز عفاف و حجاب برگزار شود.

کد مطلب 5833882

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