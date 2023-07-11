به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در دومین همایش ملی جهاد تبیین و اطلاع رسانی هنرمندانه که در وزارت کشور و با حضور مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی و مشارکت مدیران روابط عمومی استانها از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: دولت مردمی سیزدهم کارهای بسیار بزرگی انجام داده به نحوی که برخی از این اقدامات در دوران پس از انقلاب اسلامی کم نظیر بوده است اما به دلیل ضعفهای موجود در تبیین اقدامات و همچنین تلاشهای فراوان دشمنان برای سیاه نمایی، نتوانسته ایم این فعالیتهای کم نظیر را آن طور که باید به افکار عمومی منعکس کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت وظایف و مأموریتهای قوه مجریه و تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم و اداره کشور خاطرنشان کرد: اقدامات و فعالیتهای قوه مجریه به دلیل اثرگذاری فراوان در زندگی مردم، مبنای کارآمدی نظام قرار میگیرد از این رو مأموریت مهم روابط عمومیها این است که اطلاع رسانی به موقع و دقیقی از فعالیتهای دولت داشته باشند تا سرمایه اجتماعی نظام و دولت افزایش یابد.
مخبر با اشاره به برخی از اقدامات دولت مردمی سیزدهم و مشکلات کشور در زمان آغاز به کار، تصریح کرد: با راهبرد صحیح و هوشمندانه این دولت در حوزه دیپلماسی و تمرکز بر کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان و کشورهای همسو، امروز شاهد اقتدار جمهوری اسلامی ایران در حوزه بین الملل هستیم و در سفرهای گسترده خارجی رئیس جمهور توافقات بسیاری با کشورهای دیگر منعقد شده که البته باید تلاش کنیم که این توافقات عملیاتی شود.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار با مشکلات متعددی در حوزههای مختلف روبرو بود که با تلاش جدی توانست ظرف سه ماه بخش زیادی از این مسائل و مشکلات را مرتفع کند.
مخبر با تأکید بر اهمیت و اثرگذاری روابط عمومیها در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به جامعه افزود: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومیها از اهمیت ویژه ای در اقناع افکار عمومی برخوردار است چرا که اگر بخشهای مختلف دولت به درستی عمل کنند اما نتوانیم اطلاع رسانی درست و بهنگام از اقدامات و عملکرد دولت به جامعه داشته باشیم، در حقیقت در جلب نظر و رضایت مردم دستاوردی نداشته ایم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز موضوع رسانه، تبلیغات و اطلاع رسانی به یک مبحث علمی جدی و مهم در دنیا تبدیل شده است خاطرنشان کرد: باید بتوانیم به تکنولوژی اطلاع رسانی مجهز شویم چرا که اگر در این زمینه از مهارت و توانمندی کافی برخوردار نباشیم، دشمنان میتوانند حقایق را وارونه جلوه دهند. در این زمینه الزاماتی وجود دارد که باید روابط عمومیها پشتیبانی شوند.
مخبر با یادآوری اینکه دولت سیزدهم طرحها و برنامههای بزرگی در بخشهای مختلف نظیر انتقال آب از دریا، پروژههای بزرگ نفت و گاز، طرحهای مرتبط با معدن و کشاورزی و اقتصاد دریا محور را در دستور کار خود دارد، گفت: این روابط عمومیها هستند که باید اخبار این اقدامات و دستاوردها را به مردم منتقل کنند چرا که روابط عمومی هر دستگاه اجرایی آئینه تمام عیار عملکرد دستگاه مطبوع خود است و مجموع اقدامات روابط عمومیها گویای عملکرد دولت و نظام خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شعار سال تحت عنوان» مهار تورم و رشد تولید «تصریح کرد: مقام معظم رهبری راه حل عملیاتی سازی این راهبرد را مردمی کردن اقتصاد عنوان کردند و وظیفه خطیر روابط عمومیها این است که اعتماد و اطمینان مردم و سرمایه گذاران را جلب کنند تا بتوانیم شعار سال را به نحو مطلوب اجرایی و عملیاتی کنیم.
مخبر افزود: مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد کشور جز از طریق به صحنه آمدن مردم حل و فصل نمیشود و روابط عمومیها به عنوان رابط نظام و مردم میتوانند در به صحنه آوردن مردم نقشی مهم و اثرگذار ایفا کنند.
گفتنی است در دومین همایش ملی جهاد تبیین و اطلاع رسانی هنرمندانه، احمد وحیدی وزیر کشور، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و همچنین بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در سخنانی به الزامات تحول در ساختار و عملکرد ارتباطی و رسانهای دولت پرداختند.
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