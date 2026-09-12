به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنیتمیم عصر امروز شنبه در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت دو و میدانی خوزستان، انتخاب سعید پویا را به عنوان رئیس جدید هیئت تبریک گفت و اظهار کرد: اطمینان دارم این انتخاب منجر به خیر و برکت برای این رشته پرطرفدار و پرمدال خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان به رویکرد ادارهکل در انتصابات اشاره کرد و گفت: هرجا تخصص با پذیرش مسئولیت همراه شود، ماحصل آن موفقیت خواهد بود. به طور مثال موفقیت در رشتههای کشتی، تکواندو، بسکتبال و ورزشهای جانبازان، ماحصل مدیریت صحیح است.
وی افزود: سپردن مدیریت ورزش به متخصصان، یک سیاست درست و نتیجهبخش است و انتظار میرود سعید پویا نیز با اتکا به همین رویکرد و برنامهمحوری، تواناییهای خود را برای خدمت به نوجوانان و جوانان استان به کار گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان به درخشش ورزشکاران استان در رویدادهای بزرگ بینالمللی اشاره و عنوان کرد: استان خوزستان در المپیک پاریس سهمی ۲۵ درصدی از مدالهای کشور داشت و از مجموع ۱۲ مدال کسب شده، سه مدال توسط کشتیگیران استان به دست آمد. همچنین برای بازیهای آسیایی پیشرو، ۲۹ ورزشکار، داور و مربی از اسنان اعزام شدهاند که این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای ورزشی این خطه است.
بنیتمیم با اشاره به چالشهای عمرانی و تلاشهای صورت گرفته برای بهبود زیرساختها، گفت: با وجود محدودیتهای اقتصادی و تحریمها، بیش از ۲۰۰ پروژه ورزشی از قبیل استخرها و سالنهای چند منظوره به بهرهبرداری رسیده و بسیاری از استادیومها بازسازی اساسی شدهاند.
وی ضمن اعلام آمادگی برای بازدید فنی از پیست دو و میدانی تختی همراه با احسان حدادی به وضعیت سایر نقاط استان پرداخت و ادامه داد: در دزفول ۱۰۰ متر از پروژه اجرا شده و در دستور کار است، خرمشهر پروژهای کامل با تأمین مواد است، ماهشهر نیز با وجود خرید مواد اولیه به دلیل گذشت تاریخ انقضای چسب، خرید مجدد آن با کمک نماینده مجلس در حال انجام است.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان افزود: همچنین پروژه هویزه در مرحله انتخاب پیمانکار است و رامهرمز نیز با همت نماینده شهرستان از محل اعتبارات نفت تأمین اعتبار شده است؛ برای دریافت کد و اختصاص دو میلیارد تومان برای پروژه ایذه در تلاش هستم چرا که این شهرستان با داشتن رکوردداران کشور در دوومیدانی، قهرمانان کشتی و بوکس، از نقاط ویژه استان است.
بنی تمیم ادامه داد: ورزشکاران شهرستان گتوند با وجود امکانات محدود، موفق به کسب مدالهای المپیک و جهانی شده اند بنابراین داشتن منابع نباید بهانهای برای کمکاری باشد و مدیران باید در هر شرایطی برای هدف خود تلاش کنند.
وی اظهار کرد: سهم ورزش از اعتبارات نفت که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیارد تومان بود، اکنون به بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است اما با این وجود، سهم خوزستان به دلیل پتانسیل بالا و شرایط زیستمحیطی باید چندین برابر باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان خطاب به سعید پویا بیان کرد: درخواست دارم تمام حواشی گذشته را کنار بگذارید و با شفافیت از تمامی ظرفیتها استفاده کنید.
نظر شما