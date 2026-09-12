عبدالرضا سعیدی، مسئول برگزاری مسابقات میدانیار در آبدانان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این مسابقات پس از دو هفته برنامه آموزشی وارد مرحله رقابت شده، اظهار داشت: حدود ۲۹ گروه از برادران و ۳۵ گروه از خواهران در این مسابقات ثبتنام کردهاند و هر شب یک گروه در چهار آیتم با یکدیگر به رقابت میپردازند.
وی با بیان اینکه این مسابقات در خیابان مطهری جنوبی روبروی مسجد جامع آبدانان برگزار میشود، تصریح کرد: برنامه میدانیار در حقیقت یک برنامه آموزشی عملی برای آمادگی مردم در مواقع لزوم محسوب میشود و شرکتکنندگان با مهارتهای امدادی و نظامی آشنا میشوند.
مسئول برگزاری مسابقات با اشاره به اینکه این رویداد، پیوندی میان خیابان و میدان ایجاد کرده، ادامه داد: در کنار بخشهای نظامی و امدادی، بخش فعالیتهای فرهنگی و تولید محتوا نیز پیشبینی شده است تا شرکتکنندگان در حوزه رسانه و فرهنگ نیز توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند.
سعیدی در پایان گفت: برندگان این مسابقات پس از مرحله شهرستانی به مرحله استانی راه خواهند یافت و این رقابتها با استقبال خوب جوانان و نوجوانان شهرستان مواجه شده است.
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