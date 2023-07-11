بزرگترین کمپ ساحلی در رامسر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی بعدازظهر سه شنبه در نشست هیئت‌های ورزشی استان ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی دستگاه ورزش، افزود: کمپ ساحلی شمال و راه اندازی کمیته ملی المپیک شماره دو حاصل تلاش و فعل خواستن مدیرکل ورزش استان است و قطعاً اتفاق مهمی برای ورزش استان و شهر رامسر خواهد بود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد ادامه داد: ورزش یک مؤلفه‌های را طلب می‌کند و اگر مدیری به این مولفه‌ها اهمیت ندهد در حق خودش جفا می‌کند. ورزش باید از درون بجوشد و کسی که وارد مدیریت ورزشی می‌شود باید اهل جوش و خروش باشد.

حسینی خواستار افزایش رویدادهای ورزشی شد و اظهار داشت: رویدادهای ورزشی فضایی را فراهم می‌کند که ما انگیزه‌ها و استعدادها را درک کنیم. از رؤسای هیأت‌های ورزشی می‌خواهیم که به دنبال برگزاری رویدادهای مختلف باشید.

وی با اشاره به اینکه، ملی‌پوشان خوبی در منطقه غرب استان داریم، خواستار افزایش رویدادهای ورزشی و استعدادیابی شد و گفت: به عنوان مثال، برگزاری تورنمنت بین‌المللی مستریونیورس اقدام بسیار مفیدی بود که من از اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و مسئولین برگزارکننده سپاسگزاری می‌کنم.

وی از استعدادهای استان مازندران گفت و بیان کرد: حضور کشتی گیران مثل رضا یزدانی و کمیل قاسمی در کشورهای دیگر برای کمک به ساخت کشتی گیران آن کشورها نشان می‌دهد چقدر ورزش کشور و استان مازندران با اهمیت است که ستاره‌های ما در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس بیان داشت: توجه به زیر ساخت‌ها بحث بسیار مهمی است که یکی از وظایف ما است و ما باید به این سمتی برویم که مشارکت و درآمدزایی بیشتری در ورزش صورت بگیرد.

وی افزود: هم بازی‌های آسیایی و هم بازی‌های المپیک را در پیش داریم که نیاز است توجه ویژه ای به ورزشکاران و قهرمانان شود.

حسینی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، دنبال این هستیم علاوه بر راه اندازی دومین آکادمی ملی المپیک در رامسر، کمپ ساحلی را هم در استان و رامسر راه اندازی کنیم.