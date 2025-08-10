به گزارش خبرنگار مهر، قبادیان شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره کشتی پایه استان مازندران از آمادگی کامل شهرستان برای برپایی این رویداد بزرگ خبر داد.

وی گفت: این رقابت‌ها شهریورماه باحضور شش هزار نفر از ۴ لغایت ۱۰ شهریور در دو رشته ازاد وفرنگی در رده سنی خردسالان و نونهالان برگزار می‌شود.

فرماندار رامسر از آمادگی کامل شهرستان رامسر برای برگزاری رویداد خبر داد و افزود؛ تلاش خواهیم کرد میزبانی شایسته ای از این رویداد داشته باشیم.

سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به اینکه رویداد کشتی پایه از مهمترین رویدادهای فرهنگی استان است تاکید کرد؛ همه دستگاه‌ها برای برگزاری این رویداد پای کار باشند و موضوع را صرفاً متعلق به اداره کل ورزش و جوانان و هیأت کشتی ندادند.

اسماعیل پهلوان سرپرست معاونت امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان نیز بیان داشت: از حسن توجه استانداری مازندران و همه دستگاه‌های اجرایی در قدردانی می‌کنیم و امیدواریم جشنواره با بهترین کیفیت برگزار و ان شاءالله استعدادهای این رویداد پشتوانه‌ای برای حضور پرقدرت کشتی در المپیک ۲۰۳۲ را فراهم سازد.