به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجالی روز سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه تا پایان ماه جاری دستورالعمل پرداخت پزشکان ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد پرداختی‌ها افزایش می‌یابد، اظهار داشت: پرداختی پزشکان تأمین اجتماعی از ابتدای سال محاسبه خواهد شد که رقم قابل توجهی خواهد بود و تا حدودی مسئله کمبود پزشک در آینده کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: هم اینک میانگین پرداخت به پزشکان متخصص در بیمارستان شریعتی در ماه ۲۰ میلیون تومان و پرستاران تا ۲۳ میلیون تومان است؛ برای مثال یک جراح قلب با تعرفه امسال حدود یک میلیون تومان بابت عمل جراحی دریافت می‌کند در حالی که در بخش خصوصی تعرفه حدود ۶۰ میلیون تومان است، واقعاً چه انگیزه‌ای برای یک جراح متخصص قلب وجود دارد که برای ۶ ساعت عمل جراحی حدود یک میلیون تومان دریافت کند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان ابراز داشت: زمانیکه مبنای پرداختی پزشک از کار فردی کمتر باشد طبیعتاً فسادزا است و در حالی که باید یک هزار و ۲۰۰ پزشک داشته باشیم اکنون یکهزار پزشک داریم.

رجالی افزود: در این شرایط پزشکان ما خیلی راحت دارند مهاجرت می‌کنند و این درحالی است که چهل سال تلاش کردیم تا به استاندارد ۲ هزار نفر پزشک متخصص رسیدیم و اگر اکنون این روند ادامه پیدا کند مجبور هستیم متخصص از هند و بنگلادش وارد کنیم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص دریافت زیرمیزی توسط برخی از پزشکان در اصفهان، گفت: در حوزه پزشکان تأمین اجتماعی برای مقابله با این پدیده برنامه‌ریزی و اقداماتی اعمال شده است و از یک ماه آینده در سیستم ما این معضل را نخواهید دید؛ اگر موردی بود گزارش کنید زیرا شرط افزایش هزینه پزشکان عدم اخذ پول نامتعارف است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: جلساتی با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی در این باره برگزار شده و ان‌شاءالله این موضوع ممنوع می‌شود.‌

رجالی خاطرنشان کرد: اگر پزشکی خارج از هزینه مصوب پول دریافت کند به تعزیرات معرفی و ۲ تا سه برابر پولی که دریافته کرده جریمه می‌شود؛ در استان هم طی امسال به تعدادی پزشک در این خصوص تذکر دادیم و قرار داد ۲ پزشک را در اصفهان بدلیل گرفتن زیرمیزی لغو کردیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰ میلیون ویزیت در مراکز درمانی و بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان انجام شد، اظهار داشت: افزایش ۱۸ درصدی ویزیت بیماران در حالی است که امکانات ما افزایش نیافته است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه تعداد بستری‌ها ۱۸ درصد و جراحی ۲۰ درصد طی سال گذشته بیشتر شده، اضافه کرد: باید توجه داشت که هر عمل جراحی برای ما حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.

رجالی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۵ درصد عمل‌های جراحی استان در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی انجام شد، یاد آور شد: تأمین اجتماعی بزرگترین خریدار درمان و دومین ارائه دهنده خدمات درمانی است؛ در استان اصفهان ۳۳ مرکز درمانی داریم که بین ۱۵ تا ۳۰ درصد خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه مبالغ مطرح شده در برخی رسانه‌ها درمورد بدهی تأمین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت مبنای منطقی ندارد، ابراز داشت: مطالبات دانشگاه علوم پزشکی تا دی ماه پارسال پرداخت شد و مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از اسفند ماه باقی مانده که بزودی پرداخت خواهیم کرد.

رجالی اضافه کرد: بدهی در بخش داروخانه‌ها را نیز تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت کردیم و معوقه خرداد ماه نیز تا پایان تیرماه پرداخت می‌شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان افزود: سازمان سه هزار میلیارد تومان به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز کرد درحالی که کل بدهی ما در کشور سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و این درحالی است که تأمین اجتماعی حدود پنج هزار میلیارد تومان از وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی طلب دارد و لازم است بدهی‌های ما با دانشگاه تهاتر شود.