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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان:

قرارداد ۲ پزشک در اصفهان به‌دلیل گرفتن زیرمیزی لغو شد

قرارداد ۲ پزشک در اصفهان به‌دلیل گرفتن زیرمیزی لغو شد

اصفهان- مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان از لغو قرارداد ۲ پزشک و برخورد قانونی با آنها بدلیل گرفتن پول خارج از هزینه مصوب از بیماران در سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجالی روز سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه تا پایان ماه جاری دستورالعمل پرداخت پزشکان ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد پرداختی‌ها افزایش می‌یابد، اظهار داشت: پرداختی پزشکان تأمین اجتماعی از ابتدای سال محاسبه خواهد شد که رقم قابل توجهی خواهد بود و تا حدودی مسئله کمبود پزشک در آینده کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: هم اینک میانگین پرداخت به پزشکان متخصص در بیمارستان شریعتی در ماه ۲۰ میلیون تومان و پرستاران تا ۲۳ میلیون تومان است؛ برای مثال یک جراح قلب با تعرفه امسال حدود یک میلیون تومان بابت عمل جراحی دریافت می‌کند در حالی که در بخش خصوصی تعرفه حدود ۶۰ میلیون تومان است، واقعاً چه انگیزه‌ای برای یک جراح متخصص قلب وجود دارد که برای ۶ ساعت عمل جراحی حدود یک میلیون تومان دریافت کند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان ابراز داشت: زمانیکه مبنای پرداختی پزشک از کار فردی کمتر باشد طبیعتاً فسادزا است و در حالی که باید یک هزار و ۲۰۰ پزشک داشته باشیم اکنون یکهزار پزشک داریم.

رجالی افزود: در این شرایط پزشکان ما خیلی راحت دارند مهاجرت می‌کنند و این درحالی است که چهل سال تلاش کردیم تا به استاندارد ۲ هزار نفر پزشک متخصص رسیدیم و اگر اکنون این روند ادامه پیدا کند مجبور هستیم متخصص از هند و بنگلادش وارد کنیم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص دریافت زیرمیزی توسط برخی از پزشکان در اصفهان، گفت: در حوزه پزشکان تأمین اجتماعی برای مقابله با این پدیده برنامه‌ریزی و اقداماتی اعمال شده است و از یک ماه آینده در سیستم ما این معضل را نخواهید دید؛ اگر موردی بود گزارش کنید زیرا شرط افزایش هزینه پزشکان عدم اخذ پول نامتعارف است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: جلساتی با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی در این باره برگزار شده و ان‌شاءالله این موضوع ممنوع می‌شود.‌

رجالی خاطرنشان کرد: اگر پزشکی خارج از هزینه مصوب پول دریافت کند به تعزیرات معرفی و ۲ تا سه برابر پولی که دریافته کرده جریمه می‌شود؛ در استان هم طی امسال به تعدادی پزشک در این خصوص تذکر دادیم و قرار داد ۲ پزشک را در اصفهان بدلیل گرفتن زیرمیزی لغو کردیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰ میلیون ویزیت در مراکز درمانی و بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان انجام شد، اظهار داشت: افزایش ۱۸ درصدی ویزیت بیماران در حالی است که امکانات ما افزایش نیافته است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه تعداد بستری‌ها ۱۸ درصد و جراحی ۲۰ درصد طی سال گذشته بیشتر شده، اضافه کرد: باید توجه داشت که هر عمل جراحی برای ما حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.

رجالی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۵ درصد عمل‌های جراحی استان در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی انجام شد، یاد آور شد: تأمین اجتماعی بزرگترین خریدار درمان و دومین ارائه دهنده خدمات درمانی است؛ در استان اصفهان ۳۳ مرکز درمانی داریم که بین ۱۵ تا ۳۰ درصد خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه مبالغ مطرح شده در برخی رسانه‌ها درمورد بدهی تأمین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت مبنای منطقی ندارد، ابراز داشت: مطالبات دانشگاه علوم پزشکی تا دی ماه پارسال پرداخت شد و مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از اسفند ماه باقی مانده که بزودی پرداخت خواهیم کرد.

رجالی اضافه کرد: بدهی در بخش داروخانه‌ها را نیز تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت کردیم و معوقه خرداد ماه نیز تا پایان تیرماه پرداخت می‌شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان افزود: سازمان سه هزار میلیارد تومان به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز کرد درحالی که کل بدهی ما در کشور سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و این درحالی است که تأمین اجتماعی حدود پنج هزار میلیارد تومان از وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی طلب دارد و لازم است بدهی‌های ما با دانشگاه تهاتر شود.

کد مطلب 5833955

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      11 0
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      در اصفهان گرفتن زیر میزی توسط پزشکان بسیار رواج دارد ما برای زایمان طبیعی به هر دکتری مراجعه میکنیم مبلغی بین ۵ تا ۱۰ م زیر میزی طلب میکنن!!! والا نداریم
    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      11 2
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      احسنت دکترهای بیشتری هستند که باید از پزشکی حذف شوند
    • خودمم دیگه NL ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      11 0
      پاسخ
      بهتره قرارداد همشونو قطع کنین پزشک از پاکستان هند بیارین .
    • IR ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      13 0
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      فکر کنم برعکس نوشتید باید مینوشتید قرارداد دو پزشک به علت زیر میزی نگرفتن لغو شد
    • IR ۰۵:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      4 0
      پاسخ
      والا من یکی دو بار برای عمل کردن بابام رفتم اصفهان و به غیر از پووولی که به بیمارستان پرداخت کردیم جدا گونه به دکتر پول دادیم(زیر میزی)
    • علی IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      12 1
      پاسخ
      والا ملکه هرجادیدیم زیرمیزی میگیرن،بعضی دکترا سکه میگیرن،بعضی مقدار زیادی پول،واقعا ظلمه درحق بیمار
    • .... IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      14 1
      پاسخ
      متأسفانه در حوزۀ پزشکی هم فساد بیداد می‌کنه دکتر زنانی که با بیمارستان خصوصی قرار داد می‌بنده وبرای ی عمل کیست ۳۸میلیون هزینه میگیره واقعا شرم داره
    • م ح IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      15 0
      پاسخ
      ۹۰درصدشون زیرمیزی و سکه نقلونباته براشون خدالعنتشون کنه برادر۴۰ساله من بخاطرنداشتن پول عمل ازدنیا رفت ودخترش یتیم شد اگردنیایی باشه بایدجواب بدن البته اگر باشه
    • IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      5 1
      پاسخ
      الان کارگر افغانی ها هم دارند از ایران مهاجرت میکنند با کدوم منطقی فکر میکنید دکترهای هندی با این حقوقها میاند ایران؟؟؟؟ اونها بیاند ۱۰برابر باید بهشون دستمزد بدهید
      • ناشناس. IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
        6 0
        یعنی شما هم تایید میکنید زیر میزی گرفتن را؟؟؟ آخه این چه وضعیه؟! همه جا رشوه. همه جا پارتی بازی، همه جا رانت،، همه جا فساد.. اونایی که منفی به من میدن حتما خودشون هم جزو همین مفسدین هستند. وگرنه همه میدونن که فساد همه کشور را فرا گرفته.
    • ثامن IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      10 0
      پاسخ
      پزشک‌از جیب خودش که برای تحصیل ش هزینه نکرده و با پول بیت المال و پول نفت رفته درس خوانده و تخصص گرفته چرا بهشون اجازه مهاجرت و اخذ زیر میزی های هنگفت از مردم نگون بخت را می دهید من ده سال پیش خوردم زمین زانوم رباط پاره کرد هر جا تو شهر اصفهان دکتر ارتوپد رفتم گفتن باید پنج و نیم میلیون بهشون بابت
    • ب. خ IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      7 0
      پاسخ
      بعدشم چه فایده، مدرکشون رو گرفتن، از دولتی اخراج میشن میرن تو بخش خصوصی علنا پول پارو میکنند!!!!
    • rshar IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      0 2
      پاسخ
      بد بخت این دو تا
    • US ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      5 1
      پاسخ
      تهران خیلی رواج داره ولی فقط به اصفهان گیر دادن!
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      9 0
      پاسخ
      متاسفانه همه دکترها زیر میزی میکیرن بعد عمل میکنن پول دکترا حلال نیست
    • سحر IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      6 0
      پاسخ
      همشون زیر میزی میگیرن شما تازه دوتا رو حذف کردین؟!!
    • Amir IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      3 0
      پاسخ
      با سلام وخسته نباشید خدمت اقای رجالی این که دیدید ومچ گرفتید خودتان هم میدانید قطره ای از دریاست درست میگویید پزشک درمانده برایش صرف نمیکند چند ساعت کارطاقت فرسا ومبلغ یک میلیون تومان البته خودتان هم میدانید که بار مالی بدوش بیماران فراتراز این مبالغ هست به پزشکان بابت چند ساعت دویست میلیون بدهید
    • مادر IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      3 0
      پاسخ
      باید خیلی هارو مواخذه کنید قرارداد لغو کنید مخصوصا اصفهان
    • سیما رهبر IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      اکثر پزشک‌ها بابت جراحی زیر میزی درخواست میکنن . خواهرم بابت عمل جراحی پیش یکی از پزشکهای متخصص رفته بود که این پزشک نامحترم ۲۰ میلیون زیر میزی خواسته بود . کارگری که حدود ۱۰ میلیون حقوق میگیره با دو بچه محصل و اجاره خونه و... چطور ۲۰ میلیون پول مفت البته جدا از هزینه ی جراحی به این پزشک بده .

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