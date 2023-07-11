به گزارش خبرگزاری، سمیه رفیعی در جمع هیأت پارلمانی کشورهای عضو مجمع مجالس آسیایی (APA) که برای شرکت در اجلاس کمیته برنامهریزی و بودجه مجالس آسیایی به ایران سفر کردهاند، با اشاره به پیشنهاد و ابتکار مجلس ایران برای تأسیس آژانس منطقهای پارلمانی مقابله با تغییر اقلیم و گرد و غبار افزود: ایجاد این آژانس قطعاً میتواند تأثیر بسیار مؤثری بر هماهنگ سازی فعالیت کشورها در مقابله با این پدیدهها در منطقه داشته باشد که توافقات اولیه با نمایندگان پارلمانهای منطقه منا، خلیج فارس و اتحادیه اروپا انجام شده است.
وی با ارائه پیشنهادی محیط زیستی اظهار داشت: پیشنهاد میشود تا تمامی اعضای اتحادیه مجالس آسیایی با مشارکت در حوزه حسابرسی مشترک گرد و غبار در مقوله مدیریت، کنترل و کاهش مخاطرات زیست محیطی ناشی از آن، همکاری کنند.
وی تصریح کرد: نظارت دیوان محاسبات بر اجرای قوانین زیست محیطی در قالب حسابرسی محیط زیست از جمله مواردی است که در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست و نتایج خوبی هم به دنبال داشته است.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: مشارکت مؤثر و فعالانه دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در نظارت بر قوانین سه گانه قانون حفاظت از منابع آبزی، قانون هوای پاک و معضل گردوغبار با محقق شدن حسابرسیهای آسیب شناسانه و عملکردی، راهگشای بسیاری از معضلات و مشکلات در حوزه محیط زیست بوده است.
در این نشست تعدادی از اعضای کمیته برنامهریزی و بودجه مجالس کشورهای آسیایی به موضوع محیط زیست و مخاطراتی که گرد و غبار برای کشورهای آنان ایجاد کرده اشاره و خواستار برنامه ریزی هدفمند برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به خصوص جلوگیری از گرد و غبار شدند.
براساس این گزارش، نشست کمیته دائمی بودجه و برنامهریزی مجمع مجالس آسیایی از ۱۸ تا ۲۱ تیر ماه سال جاری به میزبانی مجلس شورای اسلامی در تهران در حال برگزاری است، مجمع مجالس آسیایی (APA)، ۴۴ عضو اصلی، ۱۴ عضو ناظر و ۴ کمیته اصلی دارد که یکی از کمیتههای اصلی و دائمی آن، کمیته بودجه و برنامه ریزی است.
سمیه رفیعی در نشست پایش گرد و غبار در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) پیشنهاد ایجاد مرکز منطقهای پارلمانی پایش گرد و غبار را داده بود و دوباره این پیشنهاد را در بیستمین کنفرانس اپسد (APPCED) که ۲۴ و ۲۵ خرداد ماه در کره جنوبی برگزار شده بود مطرح کرد که مورد حمایت اپسد قرار گرفت.
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