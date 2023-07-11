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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷

هواشناسی هشدار داد؛

سیلاب در راه مازندران

سیلاب در راه مازندران

ساری- هواشناسی مازندران با اشاره به ورود سامانه ناپایدار جوی نسبت به بروز سیلاب در استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد، زمان فعالیت این سامانه جوی را از اواخر وقت امروز تا بعدازظهر پنجشنبه اعلام کرد و هشدار داد که این سامانه ناپایدار جوی با بارش باران گاهی به صورت رگباری، کاهش دما، وزش باد و احتمال وقوع رعد و برق همراه است.

هواشناسی، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی بویژه در شهرهای غرب مازندران، کاهش دید و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی را از پیامدهای منفی این سامانه جوی اعلام کرد.

این اخطاریه همچنین بر لزوم رعایت جوانب احتیاط شهروندان در هنگام تردد جاده‌ای، توقف نکردن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل و سایر اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و از کوهنوردان نیز خواست با توجه به شرایط ناپایدار جوی، از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

طی دو روز گذشته بالاترین درجه حرارت و دما در مازندران ثبت شده است.

کد مطلب 5833979

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