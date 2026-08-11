رگبار و رعدوبرق در راه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۱۶ هواشناسی مازندران، ناپایداریهای جوی از امروز تا چهارشنبه در دامنهها و ارتفاعات استان فعال خواهد بود و فعالیت این سامانه بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب افزایش مییابد.
بر اساس این هشدار، رگبار باران، وزش باد و وقوع رعدوبرق از مخاطرات پیشبینیشده برای این مناطق است و در پی آن احتمال آبگرفتگی موضعی، شکلگیری روانآب و افزایش حجم آب رودخانهها وجود دارد.
هواشناسی مازندران همچنین نسبت به کاهش دید، احتمال ریزش سنگ در مسیرهای کوهستانی و اختلال در تردد جادهای هشدار داده و وقوع صاعقه را از دیگر مخاطرات احتمالی این شرایط جوی اعلام کرده است.
در این شرایط، توصیه شده است شهروندان و مسافران از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و هنگام تردد در محورهای کوهستانی احتیاط بیشتری داشته باشند.
هواشناسی مازندران همچنین از شهروندان خواست با توجه به شرایط ناپایدار جوی، از انجام فعالیتهای گردشگری، کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع طی ساعات فعالیت سامانه خودداری کرده و اقدامات پیشگیرانه لازم را در نظر بگیرند.
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