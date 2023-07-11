منابع میدان گازی «الدره» ثروت مشترک عربستان و کویت است و لاغیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سالم عبدالله الجابر الصباح، وزیر خارجه کویت امروز مجددا به موضع گیری درباره میدان گازی الدره( آرش) پرداخت.

این مقام کویتی مجددا مدعی مالکیت انحصاری کویت و عربستان بر میدان گازی الدره شد.

وی در نشستی در مجلس امت این کشورادعا کرد: منابع میدان الدره، ثروت مشترک کویت و عربستان است ولاغیر.

الصباح افزود: وزارت خارجه کویت بیانیه بسیار روشنی درخصوص میدان الدره صادر کرده است.

وی اشاره کرد که به حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران درباره موضع روشن کویت در این خصوص تاکید کرده است.

وزیر خارجه کویت اعلام کرد که پایان مساله ترسیم مرزها با ایران و عراق از اولویت های دولت این کشور است.

وی گفت: طی ماههای گذشته، سه دور مذاکره با عراق و یک دور مذاکره با ایران برگزار شد و دولت در این مساله جدی است و به نشست ها با دو طرف ادامه می دهد.

لازم به ذکر است که نزاع بر سر این میدان نفتی- گازی میان ایران و کویت به دهه ۱۹۶۰ مربوط می‌شود که هر یک از این کشورها حقوق حفاری برای کشف گاز را به دو شرکت مختلف واگذار کرد. در سال ۲۰۱۱، ایران حفاری در این میدان را از سر گرفت و این باعث شد که کویت و عربستان درباره ترسیم مرزهای دریایی خود و ترسیم میدان‌های نفتی مشترک به توافق برسند. سپس به مدت چند سال ایران و کویت مذاکراتی برای حل اختلافات بر سر منطقه کمربند ساحلی در مرز دریایی دو کشور اجرا کردند که نتیجه‌ای در پی نداشت.

در ۲۱ مارس ۲۰۲۲ عربستان و کویت، توافقی را برای توسعه این میدان گازی امضا کردند که به موجب آن شرکت نفت کویت و شرکت آرامکو اقدامات لازم برای توسعه این میدان گازی و استخراج آن را انجام می‌دهند.

بر اساس برآوردها حجم گازی که از میدان گازی میدان آرش قابل استخراج است بسیار زیاد است. میدان گازی آرش- الدره در آب‌های مرزی بین ایران و منطقه سابقا بی‌طرف بین کویت و عربستان واقع شده است و بر این اساس و طبق این مرز، حدود ۴۰ درصد تاسیسات نفتی و گازی موجود میدان آرش-الدره در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد. اهمیت میدان آرش علاوه بر حضور لایه‌های نفتی و گازی با مقدار زیاد میعانات گازی، حفظ حاکمیت کشورمان بر آب‌های این منطقه است.