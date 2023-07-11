آتش سوزی مجتمع مسکونی در بابل مهار شد

سید مازیار حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حادثه آتش‌سوزی بعدازظهر سه شنبه در یک مجتمع مسکونی به ستاد فرماندهی اعلام و آتش نشانان ایستگاه‌های شماره یک، دو، سه و هفت سازمان به همراه ۷ دستگاه خودرو سنگین اطفایی و ۲۵ آتش‌نشان به محل حادثه واقع در جاده شهید صالحی، درزیکلا آخوندی اعزام شدند، گفت: آتش نشانان ضمن ایمن سازی محل حادثه و قطع برق و گاز ساختمان، به چند گروه تقسیم و با کشیدن چند رشته لوله‌ی آبدهی و با استفاده از تجهیزات انفرادی و دستگاه تنفسی خود را به کانون حریق رسانده و عملیات اطفا را انجام دادند.

وی گفت: همزمان با عملیات اطفا، گروه دیگری از نیروهای آتش نشانی برای جستجو و تخلیه ساکنین با استفاده از دستگاه تنفسی وارد واحدهای همجوار شدند و شش نفر از ساکنین از جمله یک نوزاد را از مرگ حتمی نجات و از محیط خطر خارج و به مکان امن منتقل کردند.

حسنی گفت: متأسفانه در این حادثه یکی از آتش نشانان دچار مصدومیت و توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.