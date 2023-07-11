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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳

۱۳ اثر از ۱۰ استان در جشنواره تئاتر خیابانی قدمگاه اجرا می شود

۱۳ اثر از ۱۰ استان در جشنواره تئاتر خیابانی قدمگاه اجرا می شود

یزد _ جشنواره ملی تئاتر خیابانی با رویداد هنری مباهله امروژ٩با ۱۳ اجرا از ۱۰ استان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح جشنواره ملی تئاتر خیابانی قدمگاه، بعد از ظهر سه‌شنبه در بقعه تاریخی دوازده امام واقع در بافت تاریخی یزد برگزار و این رویداد هنری آغاز می شود.

۱۳ نمایش خیابانی از استان‌های اصفهان، البرز، تهران، فارس، همدان، یزد، کردستان، قزوین، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، طی دو روز از ساعت ۲۰ الی ۲۳:۳۰ در بقعه دوازده امام، میدان امیر چخماق و بوستان شاه ابوالقاسم شهر جهانی یزد اجرا خواهد شد.

هوشنگ توکلی، حیدر نیک‌بین و محمد لارتی، داوری آثار جشنواره ملی تئاتر خیابانی قدمگاه را بر عهده‌دارند.

گفتنی است؛ آئین اختتامیه این رویداد هنری، ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۲۲ تیرماه در سالن فرهنگ و ارشاد یزد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5834031

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