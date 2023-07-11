آمادگی قوه قضاییه برای حل مشکلات حقوقی مولدسازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر منتظری امروز در آئین رونمایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار داشت: یک فرصت گرانبهایی برای کشور در حوزه اقتصاد پیش آمده و آن مصوبه شورای عالی اقتصاد با حضور سران قواست که بر اسای آنچه در قانون آمده بود و اجرا نشده بود سرمایه‌های صدها میلیاردی که متعلق به بیت المال است و راکد و بی فایده مانده بود تبدیل به سرمایه‌های مفید و پیشرفت اقتصاد کشور کنند.

دادستان کل کشور افزود: این مصوبه محدود به زمان دو ساله است و نمی‌دانیم که آیا مجدداً تمدید شود یا خیر. بنابراین از این صرفت باید حداکثر استفاده را برد.

وی با بیان اینکه اکثر اعضای هیأت مولدسازی تلاش دارند این مصوبه زودتر اجرایی شود، گفت: عمده کارهای کارشناسی باید در کمیته تخصصی صورت گیرد و از این فرصت باید حداکثر استفاده را ببریم.

منتظری در ادامه گفت: مولدسازی کار بسیار گسترده‌ای است و همه مسئولان باید تلاش کنند از این فرصت استفاده شود. چه در شناسایی این ثروت عظیم چه در به راه انداختنش و شفافیت آن باید از فرصت‌ها استفاده شود.

دادستان کل کشور افزود: مقدمات کار فراهم شده است. ما یک تجربه تلخی از اعمال ماده اصل ۴۴ داریم که یک مقداری در ایجاد اعتماد در جامعه لطمه وارد کرد. با اقداماتی که امروز انجام شده و با ایجاد تالار مولدسازی در بورس شفاف سازی می‌شود و ابهامی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: تمام ابعادی که می‌تواند منجر به سواستفاده یا رانت اطلاعاتی شود با این روش جلوی آنها بسته می‌شود و همه مردم می‌توانند ملک و دارایی را ببینند و در آن شرکت کنند. امیدواریم با این تالار اعتماد جامعه هم به این کار جلب شود.

دادستان کل کشور اضافه کرد: از همه کسانی که علاقمند به پیشرفتِ کشور و سرمایه گذاری هستند دعوت می‌کنم که به میدان بیایند و کمک کنند زیرا فواید این کار شامل حامل همه استان‌ها و مردم می‌شود.

منتظری تصریح کرد: همه مسئولان چه هیأت عالی چه استانداران و … نیز باید تلاش کنند تا می‌توانند اعتماد جامعه را به این برنامه جلب کنند. مخصوصاً اعتماد کسانی را که صلاحیت دارند تا بتوانند با اعتماد کامل اقدام کنند.

عضو هیأت عالی مولدسازی اظهار داشت: قطعاً در این موضوع مسائل حقوقی و قضائی پیش می‌آید که ما خود را در این عرضه سهیم میدانیم و باید به دولت کمک کنیم. بنابراین هر جایی که هر گره حقوقی و قضائی پیش بیاید، قوه قضائیه خود را موظف می‌داند که در رسیدگی تسریع کند.

وی گفت: ما آمادگی این را داریم که در کنار مسئولین امر این کمک را کنیم که کشور گام مؤثری را در پیشرفت اقتصاد بردارد. تلاش می‌کنیم امسال یک گام مؤثری در پیشرفت اقتصاد و رشد تولید و حذف موانع پیشرفت برداریم.