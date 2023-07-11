به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز سه شنبه در بیانیه نشست روز اول خود در «ویلنیوس» پایتخت لیتوانی، روسیه را جدی ترین و مستقیم ترین تهدید برای امنیت در منطقه اروپا- آتلانتیک توصیف کردند!

بیانیه مذکور در ادامه مدعی است: ناتو به دنبال درگیری با فدراسیون روسیه نیست و تهدیدی هم برای این کشور نیست! با این حال، ائتلاف آتلانتیک شمالی نمی‌ تواند روسیه را به عنوان یک شریک درنظر بگیرد. ما می خواهیم کانال های ارتباطی با مسکو را برای کاهش خطرات و جلوگیری از تشدید تنش ها باز نگه داریم.

به گزارش الجزیره، بیانیه مذکور اضافه می کند: کشورهای عضو به همکاری نزدیک برای مقابله با تهدیدات و چالش های ناشی از روسیه ادامه خواهند داد. آینده اوکراین در گرو اتحاد است و ما بر تعهدی که در سال ۲۰۰۸ در بخارست پذیرفتیم تاکید می کنیم. اوکراین توانایی بیشتری برای همکاری سیاسی با ائتلاف (ناتو) پیدا کرده است و در مسیر اصلاحات خود پیش رفته است.

این بیانیه خاطر نشان کرد: ما به طور منظم پیشرفت اوکراین را ارزیابی کرده و از اصلاحات کی یف حمایت خواهیم کرد؛ این موضوع اوکراین را به سمت عضویت در ناتو هدایت می کند.

به گزارش الجزیره، بیانیه نشست سران کشورهای عضو ناتو می افزاید: از ایران می خواهیم تا به تعهدات قانونی و حقوقی اش طبق معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای پایبند باشد. از تهران می خواهیم تا به تعهدات سیاسی اش پیرامون منع گسترش سلاح های هسته ای بدون تعلل پایبند باشد.

در بخش دیگری از بیانیه مذکور آمده است: ما از نزدیک تحولات بلاروس، به ویژه استقرار احتمالی شرکت‌ های نظامی خصوصی (در مینسک) را رصد خواهیم کرد.

این بیانیه خاطرنشان می کند: نیروهای راهبردی هسته‌ای ما، به‌ویژه آمریکایی‌ها، ضامن امنیت هستند و ما اعتبار و اثربخشی بازدارندگی هسته‌ای خود را تضمین خواهیم کرد. هرگونه استفاده از تسلیحات هسته ای علیه این ائتلاف می تواند ماهیت درگیری را به صورت ریشه ای تغییر دهد.

تلویزیون راشا تودی درباره بیانیه ناتو اضافه کرد: ناتو بر عزم راسخ خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای تاکید می کند. ما عمیقا نگران ارتقای برنامه هسته ای ایران هستیم.

به گزارش این رسانه، بیانیه سران ناتو ادامه می دهد: ناتو از همه کشورها می‌ خواهد تا هرگونه حمایت از روسیه در عملیات نظامی ویژه را متوقف کنند.... تعمیق مشارکت راهبردی چین و روسیه مغایر با ارزش‌ها و منافع ناتو است. یکپارچه سازی نظامی روسیه با بلاروس بر ثبات منطقه و دفاع ناتو تأثیر می گذارد! جاه طلبی های چین منافع، امنیت و ارزش های ناتو را به چالش می کشد. ناتو به تقویت همکاری با شرکای خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای پرداختن به چالش های امنیتی مشترک ادامه خواهد داد.... تقویت روابط با صربستان به نفع ناتو خواهد بود.