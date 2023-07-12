به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هئیت دیپلماتیک دولت چین در اتحادیه اروپا در واکنش به اظهارات دبیر کل و بیانیه سران ناتو بیانیه‌ای را منتشر کرد.

این بیانیه که در وب‌سایت هیئت دیپلماتیک چین منتشر شده تأکید می‌کند که «ناتو به عنوان یکی از محصولات جنگ سرد، بابت اقدامات شرورانه‌اش بدنام است. در پرتو وخیم‌شدن اوضاع در زمینه امنیت بین‌المللی، ناتو به عنوان یک سازمان نظامی منطقه‌ای همچنان به جای تمرکز بر تعهدات خود، به متهم‌کردن دیگر کشورها ادامه می‌دهد.»

در این بیانیه آمده است: ناتو کورکورانه در امورِ فراتر از مرزهای کشورهای عضو دخالت می‌کند، موجب تنش می‌شود و ماهیت ریاکارانه خود را به نمایش می‌گذارد. تمایل ناتو برای گسترش قلمرو و سلطه خود آشکار است.

در بخش دیگری از بیانیه هئیت دیپلماتیک چینی تأکید شده است که «ما آشکارا به ناتو اعلام می‌کنیم که چین قاطعانه از امنیت و حاکمیت خود دفاع و منافع خود را پیگیری و قاطعانه با هرگونه اقدامی که به حقوق مشروع چین ضربه بزند، مقابله می‌کند؛ پکن قاطعانه در برابر گسترش ناتو به سمت شرق آسیا و منطقه آسیا-پاسفیک مقابله خواهد کرد.»

«ینس استولتنبرگ»، دبیر کل ناتو دیروز سه‌شنبه در اولین روز نشست سران ناتو در ویلنیوس، پایتخت لیتوانی اعلام کرد که کشورهای ناتو توافق کردند که به صورت مشترک با نفوذ و توانمندی‌های چین مقابله کنند. در بیانیه سران ناتو نیز ادعا شده که سیاست چین چالشی برای منافع، امنیت و ارزش های ائتلاف است، اما همچنان برای تعامل با چین باز است.

نشست ۲ روزه سران ۳۱ کشور عضو سازمان ناتو از دیروز سه‌شنبه در ویلنیوس، پایتخت لیتوانی آغاز شده و امروز پایان می‌یابد. (جزئیات بیشتر)