به گزارش خبرگزاری مهر، شهر ۱۵ میلیون نفری تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

دستگیری مواد فروش بوستان‌های غرب پایتخت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری یک قاچاقچی مواد افیونی و کشف ۱۲۰۰ گرم هروئین و ۵۰۰ گرم ماده روان‌گردان شیشه از مخفیگاه متهم خبر داد.

سرهنگ حسین باباپور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در تشریح جزئیات این خبر اعلام کرد: در پی ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی مبنی بر فروش و توزیع مواد مخدر در بوستان‌های محدوده غرب شهر تهران پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از مأموران پایگاه دوم این پلیس رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: به دنبال این موضوع مأموران با رصد دقیق فعالیت مجرمانه متهمان، مخفیگاه و محل سکونت متهم را در یک خانه مسکونی در یکی از محلات غربی شهر تهران شناسایی پس از هماهنگی‌های قضائی روز گذشته به مخفیگاه این قاچاقچی اعزام و، وی را در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی دستگیر و در بازرسی از این محل ۱۲۰۰ گرم هروئین و ۵۰۰ گرم ماده روان‌گردان شیشه و آلات و ادوات بسته بندی و توزیع مواد مخدر کشف کردند.

متهم پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضائی تحویل داده شد.

دستگیری موبایل قاپ حرفه‌ای

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک مرد جوان که با استفاده از موتورسیکلت با پلاک مخدوش اقدام به موبایل قاپی می‌کرد، خبر داد و گفت: متهم به ۱۰ فقره سرقت مشابه اعتراف کرد.

سرهنگ محمد گودرزی رئیس پلیس پیشگیری تهران بیان داشت: عملیات کلانتری ۱۰۲ پاسداران در حال گشت زنی در محدوده میدان هروی تهران به یک دستگاه موتورسیکلت تکرو با پلاک مخدوش، مشکوک و وی را تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

وی افزود: متهم در همین حین با موتورسیکلت به سرعت به سمت خانمی که در حال استفاده از تلفن همراه خود بود مراجعه و تلفن همراه وی را ربوده و به سرعت از محل متواری شد.

این مقام انتظامی به اقدامات پیش دستانه پلیس و آمادگی هر چه تمام تر مأموران کلانتری اشاره کرد و گفت: با اعلام مشخصات متهم به سایر گشت‌های انتظامی و ایجاد طرح مهار، موتورسیکلت متهم متوقف شد.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: متهم برای فرار به مأموران حمله ور شده که با هوشمندی مأموران و شگردهای پلیسی متهم دستگیر، و از وی یک دستگاه تلفن همراهی که لحظاتی قبل سرقت کرده بود کشف می‌شود.

وی در پایلن گفت: متهم ۳۸ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۱۰ فقره سرقت مشابه معترف شد که در این خصوص شناسایی مال باختگان و دستگیری متهم متواری در دستور کار مأموران این کلانتری قرار دارد.

کشف تریاک در پایتخت

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از کشف بیش از ۲۲ کیلو افیون در عملیات سحرگاهی این پلیس خبر داد.

سرهنگ حسین باباپور با بیان اینکه در راستای مبارزه مستمر و جدی پلیس پایتخت با قاچاقچیان مواد مخدر طی اقدامات گسترده و اطلاعاتی مأمورین عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب با انجام یک سری اقدامات وسیع اطلاعاتی و پلیسی دریافتند یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر در تهران اقدام به قاچاق توزیع مواد مخدر در نقاط مختلف شهر می‌کند.

وی افزود: سرانجام پس از طی هماهنگی با مراجع قضائی اکیپی از مأمورین این پلیس با رعایت جوانب قانونی و حقوق شهروندی به محل سکونت متهم مراجعه و در اقدامی ضربتی پس از ورود در اقدامی غافلگیرانه متهم و همدستش را دستگیر و در بازرسی دقیق از مخفیگاه ۲۲ کیلو و۷۰۰ گرم ماده مخدر تریاک که در محل‌های مختلف پنهان شده بود کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در پایان خاطرنشان کرد: متهمان و مواد مشکوفه به مقر پلیس منتقل و پس از تحقیقات تکمیلی جهت سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شدند.

کشف پارچه‌های قاچاق

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۱۰ میلیارد ریال پارچه‌های قاچاق در محدوده خیابان خیام خبر داد.

سرهنگ هدایت بهرامی بیان داشت: مأموران امنیت اقتصادی تهران در گشت زنی در محدوده خیابان خیام به تخلیه و دپوی مقادیری پارچه مشکوک مواجه شدند.

وی افزود: تحقیقات اولیه نشان از قاچاق بودن کالاها داشت که به صورت رها شده در محل موجود بود و در تحقیق از اهالی محل به دست آمد کالاها توسط یک دستگاه خودروی شوتی در این محل تخلیه شده است و بدین ترتیب در این مأموریت ۲۶۶ طاقه پارچه قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با بیان اینکه ارزش ریالی اموال کشف شده را کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، خاطر نشان کرد: شناسایی مالک این کالاها و کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

دستگیری دو زورگیر سابقه دار

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای و اعتراف به ۳۰ فقره زورگیری در شرق تهران خبر داد.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: با وقوع زورگیری‌های سریالی از شهروندان با ایجاد وحشت و ضرب و جرح مال باختگان با سلاح سرد در شرق تهران، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع کارآگاهان تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند و در بررسی‌ها متوجه شدند سرقت‌ها توسط ۲ مرد جوان انجام شده است.

سرهنگ ولیپور گودرزی بیان داشت: کارآگاهان در نخستین گام با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و روش‌های علمی هویت متهمان را شناسایی کردند و متوجه شدند آنها افرادی سابقه دار هستند.

کارآگاهان پلیس آگاهی پس از دریافت این سرنخ مهم با اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را در شرق تهران شناسایی و پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی آنها را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند.

وی گفت: متهمان در جریان تحقیقات به ۳۰ فقره سرقت زورگیری از شهروندان در خیابان‌های شرق تهران اعتراف و مال باختگان در مواجه حضوری آنها را به عنوان سارق اموال خود شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه مقداری اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان کشف شده است، خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شکات دیگر در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفتند.