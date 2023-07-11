به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی عصر سه‌شنبه با حضور در یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر اهواز به سوالات مطرح شده از سوی سید محمدعلی پورموسوی عضو شورای شهر پاسخ داد.

وی بیان کرد: خود را یار چهاردهم شورا می دانم، باید از این فرصت طلایی برای خدمت به مردم استفاده کرد.

شهردار اهواز با بیان اینکه باید دو نکته رعایت قانون و حفظ فضای عمومی را در نظر داشته باشیم، تصریح کرد: از ابتدای شروع به کار شورای شهر قرار بر این بود به مدت چهار سال کار کنیم، دست به دست هم با استفاده از نظرات دلسوزانه در جهت منافع مردم تلاش کرده و اجازه ورود حواشی را ندهیم.

امینی عنوان کرد: نیاز به آرامش داریم تا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم لذا نباید اجازه دهیم این فضا جولانگاهی برای افراد فرصت طلب شود که سال‌ها منتظر هستند تا منافع خودشان را تأمین و رویاهایشان را محقق سازند.

وی با بیان اینکه ترجیح می‌دهیم زمان خود را صرف خدمت به مردم کرده و وارد حاشیه‌ها نشویم، اظهار کرد: اقدامات و عملکرد ما است که در ذهن مردم باقی می‌ماند؛ موضوع طرح سوال که مطرح شد بنده امروز با افتخار برای پاسخگویی حضور پیدا کردم زیرا اعتقاد دارم این فرصت توضیح و ادای دین به مردم اهواز و عضو سوال کننده است.

شهردار اهواز اضافه کرد: البته به طور غیررسمی نشست‌هایی را داشته ایم و خدمت اعضای شورای شهر توضیحات لازم را داده ام اما گویا تفاهمی حاصل نشده که بخشی از آن به دلیل تعداد سوالات مطرح شده بوده است.

امینی با اشاره به اینکه تذکرات شورای شهر به چند بخش تقسیم می‌شود، گفت: بخشی از آن سهل الوصول است و باید با فوریت پاسخ داده شود، بخشی مشمول زمان است و گاهی چند سال زمان نیاز دارد، با این حال تبیین باقی سوالات و یا تذکر اعضای شورا در قانون، مشمول زمان نشده است.

وی ادامه داد: در مرحله تذکر به سوال، شهردار ۱۰ روز زمان دارد که در شورای شهر حضور پیدا کرده و به سوالات پاسخ دهد، پس از آن مسئله استیضاح طبیعی است.

شهردار اهواز بیان کرد: اگر موضوعی مد نظر اعضای شورای شهر بوده و مشمول هزینه‌های مازاد بر بودجه مصوب باشد، شهرداری حتماً باید پیش بینی کند و بپذیرد در غیر اینصورت مصوب شورا را مورد خدشه قرار داده است؛ بخشی از موضوع مطرح شده نیازمند اعتبار است زیرا در بودجه برای آن ردیفی در نظر گرفته نشده لذا ناچار هستیم یا در بودجه اصلاحاتی ایجاد کرده و یا اینکه بر اساس بودجه سال آینده حرکت کنیم.

امینی با بیان اینکه ممیزی شهرها هر ۵ سال یک بار انجام می‌شود، تصریح کرد: در اهواز سه دوره ممیزی صورت نگرفته بود؛ شهرها مرتب در حال زایش و توسعه هستند که این طبیعی است، اگر تحرکات ساختمانی شناسنامه دار نباشند و در سیستم ثبت نشوند از گردونه سیاستی خارج می‌شوند لذا این دغدغه مهم، توسط شورا پیشنهاد داده شد.

وی افزود: از بخش دولتی یک هزار و ۶۰۰ پلاک ثبتی و ۳۶ هزار مورد عمومی شناسایی شده که تاکنون مبالغ خوبی ثبت شده است.

شهردار اهواز مورد چهارم سوالات طرح شده را تهیه چارچوب بسته‌های سرمایه گذاری اعلام و عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های شورای شهر در این زمینه، حضور سرمایه گذاران در شهر بود. تلاش‌های زیادی در این خصوص صورت گرفت اما متأسفانه حق مطلب ادا نشد لذا تلاش کرده تا این دو سال را جبران کنیم.

امینی با بیان اینکه مورد بی مهری قرار گرفتن درختان معابر شهری از معضلات اصلی شهر است، اظهار کرد: لازم است موضوع آبرسانی و حفاظت از ریشه درخت به خوبی انجام و تشتک گذاری شوند، گاهی می‌بینیم اطراف درخت ارزشمند با قدمت ۴۰ یا ۵۰ ساله بتن ریخته می‌شود.

وی در خصوص شناسایی و وصول مطالبات معوق شهرداری و سازمان‌های وابسته گفت: این جز مسائل اصلی شهرداری و شورای شهر است، شهر یک ظرفیتی دارد و نمی‌شود بیش از ظرفیت شهر توقع داشت. بنده معتقد هستم شهر و این ظرفیت را شناسایی کرده و حدود آن را بشناسیم پس از آن نیازهای شهر را مطابق با این احصا کنیم.

شهردار اهواز مسئله دیگر در طرح سوال را آلایندگی اعلام و عنوان کرد: با انسجام می‌توانیم آلایندگی را مطالبه کنیم، استان خوزستان منابع زیادی را برای دولت تأمین می‌کند لذا سزاوار نیست که حقوق آن معطل باشد؛ در شهرهای استان به ویژه اهواز، باید مطالبات شهرداری در اولویت قرار گیرد.

امینی ادامه داد: از سال ۹۳ تا ۹۶ بیش از ۶ هزار میلیارد تومان اصل عوارض و بیش از ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان نیز جرایم آن بوده است.