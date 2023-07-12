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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۸:۵۲

استقبال رسمی ویلیام روتو از رئیسی در کاخ ریاست جمهوری کنیا

استقبال رسمی ویلیام روتو از رئیسی در کاخ ریاست جمهوری کنیا

رئیس جمهور کنیا در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور به صورت رسمی از حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ویلیام سامویی روتو» رئیس جمهور کنیا در محل کاخ ریاست‌جمهوری این کشور به صورت رسمی از حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی که در رأس هیئت عالی‌رتبه اقتصادی و سیاسی به کنیا سفر کرده است، استقبال کرد.

در مراسم استقبال رسمی، پس از گرفتن عکس یادگاری روسای جمهور ایران و کنیا، اعضای هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور معرفی شدند.

همچنین همزمان با ورود رئیسی به کاخ ریاست جمهوری کنیا ۲۱ گلوله توپ به افتخار ورود رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت ایرانی شلیک شد.

بلافاصله پس از مراسم استقبال از رئیسی از سوی رئیس جمهور کنیا گفتگوی خصوصی روسای جمهور دو کشور انجام خواهد شد.

در ادامه مذاکرات دوجانبه هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور برگزار می‌شود.

پس از این نشست نیز اسناد مهم همکاری‌های دوجانبه میان ایران و کنیا در حضور روسای جمهور دو کشور به امضا خواهد رسید.

کد مطلب 5834349
هادی رضایی

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