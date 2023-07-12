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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۸:۵۸

سردار کریمی خبر داد

استرداد متهم پرونده کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی به کشور

استرداد متهم پرونده کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی به کشور

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا از استرداد متهم به کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی، رئیس پلیس بین الملل فراجا اظهار داشت: براساس اعلام مقامات قضائی فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق جلب اعتماد چند هموطن به عنوان نمایندگی عاملیت دخانیات ایران، تحت پیگرد قرار گرفت.

وی در تکمیل این خبر گفت: این متهم توانسته بود با جلب اعتماد و با عنوان جذب سرمایه و پرداخت سود واهی از ۲۱ نفر کلاهبرداری کند.

رئیس پلیس بین الملل فراجا در ادامه افزود: در پی تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، متهم به یکی از کشورهای منطقه متواری شده که پلیس بین‌الملل با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه وی اعلان قرمز صادر و متعاقباً متهم را در کشور محل اختفا ردیابی و مورد شناسایی قرار داد.

وی خاطر نشان کرد: با هدایت اطلاعاتی عملیاتی پلیس بین الملل فراجا، بر اساس اعلان قرمز صادره علیه متهم و هم چنین رایزنی‌های پلیسی، وی در کشور محل اختفا دستگیر شد.

سردار کریمی در پایان با بیان اینکه هیچ حاشیه و مکان امنی برای مجرمان و متهمان در سراسر دنیا وجود ندارد، اظهار داشت: خوشبختانه این متهم از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور برگردانده و جهت رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 5834361

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    نظرات

    • ققنــــوســ ۳۱۳ IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      20 1
      پاسخ
      البته ڪه این اقـدامـ پلیس در دستگیر شخص مجرمـ از آن سوی مرزها در جایه خودش قابل تقدیــر اسـت ، لیڪـن ای ڪـــاش همیـن شگـرد و پشتڪار رو مسؤلین امر در جلــب و دستگیــری اختـــلاس گرانه میلیـــاردی بیــت المال بڪار میبست و اعتماد بیشتره مردمـ رو جلب میڪردند .
      • کیان IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
        12 0
        احسنت با همین جدیت خاوری ملعون رو هم برگردونن
    • بنده خدا IR ۰۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      5 0
      پاسخ
      اخه دیگه ۱۰میلیاردم شد پول یه واحد اپارتمان ۲۰۰متری نمیدن

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