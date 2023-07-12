استرداد متهم پرونده کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید کریمی، رئیس پلیس بین الملل فراجا اظهار داشت: براساس اعلام مقامات قضائی فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق جلب اعتماد چند هموطن به عنوان نمایندگی عاملیت دخانیات ایران، تحت پیگرد قرار گرفت.

وی در تکمیل این خبر گفت: این متهم توانسته بود با جلب اعتماد و با عنوان جذب سرمایه و پرداخت سود واهی از ۲۱ نفر کلاهبرداری کند.

رئیس پلیس بین الملل فراجا در ادامه افزود: در پی تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، متهم به یکی از کشورهای منطقه متواری شده که پلیس بین‌الملل با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه وی اعلان قرمز صادر و متعاقباً متهم را در کشور محل اختفا ردیابی و مورد شناسایی قرار داد.

وی خاطر نشان کرد: با هدایت اطلاعاتی عملیاتی پلیس بین الملل فراجا، بر اساس اعلان قرمز صادره علیه متهم و هم چنین رایزنی‌های پلیسی، وی در کشور محل اختفا دستگیر شد.

سردار کریمی در پایان با بیان اینکه هیچ حاشیه و مکان امنی برای مجرمان و متهمان در سراسر دنیا وجود ندارد، اظهار داشت: خوشبختانه این متهم از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور برگردانده و جهت رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.