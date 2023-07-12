به گزارش خبرگزاری مهر، کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران به مناسبت پرواز ابدی احمدرضا احمدی شاعر شمعدانی‌ها پیام تسلیتی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

«جاودانه اوست!

به گفته شاعر: «این همه مرگ این همه پاییز از طاقت ما بیرون است! …»

دریغا هم‌صدای دیگری پر باز کرد و پرواز کرد؛ با شعرهایش شاد شدیم، گریستیم، بزرگ شدیم و زیستیم؛ و اکنون تنها شدیم. دریغ! شاعر عشق و زنده‌گی دیگر نیست تا برای مردمان شهر و صحنه حیات شعر بسراید.

کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران، پرواز ابدی احمدرضا احمدی، شاعر بزرگ ایران را به خانواده محترمش و نیز به جامعه‌ هنر و ادبیات تسلیت می‌گوید و به سوگش می‌نشیند.»