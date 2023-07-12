علامتی درگذشت احمدرضا احمدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با صدور پیامی درگذشت احمدرضا احمدی شاعر و نویسنده کودک و نوجوان و نمایشنامهنویس را تسلیت گفت.
مشروح متن اینپیام به اینترتیب است:
۸۳ بهار پرنور گذشت تا شاعر گلهای شمعدانی و اطلسی به ابدیت و صاحب نور پیوست.
او نه تنها یکی از شاعران تأثیرگذار بعد از نیما و یکی از خوش ذوقترینها و موثرترینها در ادبیات و سینمای ایران بود بلکه بیش از همه، با بیش از ۲۰ کتابی که از خود برای کودکان به جای گذاشت و مجموعهی جاودانهی صدای شاعر، تعلق خاطر خود را به دنیای کودکان و نوجوانان ایران نشان داد.
با قلبی آکنده از اندوه برای دختر و همسر هنرمندشان و خانواده بزرگ ایران تسلی خاطر و تشفی وجود میطلبم و به یادشان، اندکی از همان بذر عشق که در نهان و نهاد کودکان این سرزمین به یادگار گذاشت را با زبان خودش زمزمه میکنیم:
«مرا بکارید / من اکنون بذری درستکار گشتهام / مرا بر الوارهای نور ببندید / از انگشتانم برای کودکان مداد رنگی بسازید / گوشهایم را بگذارید / تا در میان گلبرگهای صدا پاسداری کنند / چشمانم را گلمیخ کنید / و بر هر دیواری / که در انتظار یادگاری کودکیست بیاویزید / در سینهام بذر مهر بپاشید / تا کودکان خسته از الفبا / در مرغزارهایم بازی کنند / سخنی نوشتم که دیگران / با آرامش بخوانند / من اکنون بذری درستکار گشتهام / مرا بکارید / در زمینی استوار جایم دهید»
حضور و فعالیت او در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پرشور، دغدغهمندانه و اثرگذار بود و خانواده کانون دعای خیر خود را بدرقه راه آن هنرمند پیشکسوت مینمایند.
یادش گرامی و راهش روشن.
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