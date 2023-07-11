به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی با انتشار شعری از احمدرضا احمدی به این شاعر باسابقه که امروز درگذشت ادای احترام کرد.

متن انتخابی قربانی در بدرقه زنده‌یاد احمدرضا احمدی به این شرح است:

«به تو گفته بودیم:

درختان در تنهایی می‌رویند

و در باد نابود می‌شوند

اکنون پیری ما را احاطه کرده است

و مرگ آماده است هر لحظه ما را تصرف کند.

یک بار دیگر برای همیشه نامت را به ما بگو

بگو هنوز باران می‌بارد و تو هنوز راه رفتن در باران را دوست داری.

احمدرضا احمدی»

احمدرضا احمدی شاعر پیشکسوت معاصر پس از یک دوره بیماری، امروز ۲۰ تیرماه در تهران درگذشت.