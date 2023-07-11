احمدرضا احمدی شاعر و نویسنده کشورمان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا احمدی شاعر پس از مدت‌ها بیماری امروز سه شنبه ۲۰ تیر درگذشت.

احمدی شاعر معاصر متولد ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۱۹ در شهر کرمان بود و سال‌ها در حوزه، ادبیات، شعر، نویسندگی و سینما فعالیت کرد. او در زمینه شعر، موسیقی، ویراستاری و ادبیات کودک و نوجوان نیز فعالیت‌های بسیاری داشت.

این شاعر شناخته شده مؤسس و پایه‌گذار موج شعر نو و پیشگام سورئالیسم در ادبیات کودکان بود.

یکی از درخشان‌ترین آثار او «سفر در شب» کتابی است که به موضوع‌های اجتماعی، صلح، همزیستی، تحمل و همکاری اشاره می‌کند. از دیگر آثار او نیز می‌توان به «از بارانی که دیر بارید»، «میوه‌ها طعم تکراری دارند»، «هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود»، «روزی برای تو خواهم گفت» و «هزار پله به دریا مانده است» اشاره کرد.

احمدرضا احمدی جوایز متعددی را دریافت کرد از جمله این جوایز می‌توان به جایزه ملی، فرهنگی و هنری (بیژن جلالی) برای مجموعه اشعارش در سال ۱۳۸۵ اشاره کرد. اشعار او به چندین زبان ترجمه شده‌اند و نمایشگاه‌های نقاشی انفرادی و جمعی زیادی را در گالری‌های مختلف برگزار کرده است.

دومین نمایشگاه انفرادی آثار نقاشی احمدی با عنوان «لکه‌ای از عمر بر دیوار بود» شهریور سال گذشته در گالری اُ برپا شد.

از احمدی که علاوه بر شاعری در عرصه‌هایی چون نمایشنامه‌نویسی، گویندگی و نقاشی نیز به فعالیت می‌پرداخت کتاب‌هایی چند جلدی به نام دفترهای واپسین و دفترهای سالخوردگی برجا مانده است.

احمدی از کارمندان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود و کتاب‌هایی مانند ناگهان چراغ‌ها روشن شدند و نشانی و بهار بود را برای کودکان تألیف کرد.

تدوین ردیف موسیقی ایرانی و آوازهای محمدرضا شجریان، شعرخوانی و ضبط صدای شاعران مهم معاصر (با آثاری از نیما یوشیج، احمد شاملو، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، یدالله رؤیایی، نصرت رحمانی و…) از جمله فعالیت‌های وی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.