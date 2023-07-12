تعبیر جالب فدراسیون جهانی تکواندو از هادی ساعی

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که اهداف فدراسیون جهانی در تشریح شده، آمده است که هادی ساعی از میان ۴۸۰ نفر تا پایان مسابقات جهانی ۲۰۲۵ برای عضویت در این کمیته انتخاب شده است. رئیس فدراسیون جهانی خطاب به هادی ساعی نوشته است: «شما یک سرمایه ارزشمند برای فدراسیون جهانی تکواندو خواهید بود و خود را وقف آن خواهید کرد. پیشاپیش از شما تشکر می‌کنم و مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستم.»

متن نامه دکتر چو به این شرح است:

«جناب آقای ساعی از اینکه خود را صرف و وقف ورزش محبوب تکواندو، کرده‌اید، از شما سپاسگزاری می‌نمایم. در طی سالهای متمادی، فدراسیون جهانی تکواندو به صورت مستمر در جهت برتری در داخل و خارج از زمین مسابقه تلاش کرده است. همان طور که اطلاع دارید، فدراسیون جهانی تکواندو در جنبش المپیک و پارالمپیک به واسطه حکمرانی مطلوب، یکپارچگی، بازی جوانمردانه و تعهد نسبت به اهداف بشر دوستانه و توسعه اجتماعی اعتبار کسب نموده و شناخته شده است. چنین سطوحی از تعالی در تمام سطوح ساختار سازمانی فدراسیون جهانی تکواندو، مورد انتظار ما خواهد بود.

هدف فدراسیون جهانی تکواندو در سال‌های آتی، تقویت جایگاه خود به عنوان یک رشته ورزشی المپیکی و پارالمپیکی شامل فضای مجازی، شهرت و اعتبار به واسطه حاکمیت و پایداری بی‌عیب و نقص خود و همچنین تداوم تعهدمان در کمک به پناهجویان و آوارگان از طریق تکواندو است.

هدف من این است که فدراسیون تکواندو جهانی به عنوان یکی از معتبرترین فدراسیون‌های بین المللی در سطح جهان شناخته شود. در این راستا، پس از بررسی دقیق بیش از ۴۸۰ درخواست جدید و همچنین درخواست‌های اعضای فعلی، این افتخار را دارم که شما را به عنوان عضو کمیته توسعه از تاریخ این حکم انتصاب در سال ۲۰۲۳ تا پایان مسابقات جهانی تکواندو ۲۰۲۵ منصوب کنم.

معتقدم که شما یک سرمایه ارزشمند برای فدراسیون جهانی تکواندو خواهید بود و خود را وقف آن خواهید کرد. پیشاپیش از شما تشکر می‌کنم و مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستم. بیایید با"صلح در ذهن، تکواندو در دل" به آینده نگاه کنیم.»