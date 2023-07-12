پرداخت بیش از۶۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال زکات توسط شهروندان اهری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین جواد حاجی زاده ظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات شهرستان اهر گفت: از این میزان زکات پرداخت شده که شامل زکات واجب و مستحبی است، بیش از ۵۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال به صورت غیرنقدی و ۱۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال به صورت نقدی می‌باشد.

وی افزود: در ارتباط با جمع آوری زکات تمامی ادارات و روستاییان همکاری می‌کنند که جا دارد از تلاش همه آنها قدردانی شود.

امام جمعه شهرستان اهر گفت: با توجه به خسارت ناشی از سرمازدگی‌ها، باران‌های سیل آسا و خشکسالی‌ها، ممکن است حاصل آنچنانی نباشد اما از کشاورزان و روستاییان انتظار داریم تا حد توان در پرداخت زکات همکاری کنند.

در این جلسه نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: متأسفانه به علت تغییرات آب و هوایی به کشاورزان و عشایر شهرستان اهر خسارت وارد شده است و تاکنون از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت وارد شده پرداخت نشده است که انتظار داریم برای جبران بخشی از خسارت وارده در پرداخت خسارت‌ها تسریع شود.

احمد محرم زاده گفت: با توجه به کاهش بارندگی‌ها، علاوه بر بخش کشاورزی بخش معادن موجود شهرستان اهر هم سهمی در اشتغال دارند که لازم است نسبت به تأمین آب و برق مورد نیاز این دو بخش چاره اندیشی شود تا در آینده با مشکل روبرو نشویم.

وی افزود: خوشبختانه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اهر در محرومیت زدایی پیشقدم است و جز ادارات برتر استانی می‌باشد که باید از زحمات آنها قدردانی شود.