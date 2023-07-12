تأمین آب آشامیدنی در منطقه ملاشیه اهواز به پایداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کرمی نژاد شامگاه سهشنبه در گفتگویی رسانهای در تشریح آخرین وضعیت آبرسانی به منطقه ملاشیه اهواز اظهار کرد: به دنبال سلسله کارهایی که برای تأمین آب آشامیدنی ساکنان این منطقه انجام شد، نصب و راه اندازی یک دستگاه پمپ در تأسیسات آبرسانی گروه ملی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با اجرای طرحهای ضربتی، تقریباً همه نقاطی که در روزهای قبل با قطع آب مواجه بودند، با استفاده از پمپهای خانگی از آب پایدار بهرهمند شده اند.
کرمی نژاد ادامه داد: با تغییراتی که در برخی ایستگاههای آبرسانی در حال اجرا است و بخشی از آنها تا امروز انجام میشود، شرایط بهبود مییابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان عنوان کرد: در بازدید از منازل منطقه ملاشیه، به طور کلی تقریباً آب همه منازل وصل شده است و برای رفع کامل مشکل و پایداری آب در این منطقه به تلاشهای شبانه روزی ادامه میدهیم تا در روزهای گرم از مشکلات مردم کاسته شود.
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