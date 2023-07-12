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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۹:۳۴

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان:

تأمین آب آشامیدنی در منطقه ملاشیه اهواز به پایداری رسید

تأمین آب آشامیدنی در منطقه ملاشیه اهواز به پایداری رسید

اهواز - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: تأمین آب در منطقه ملاشیه اهواز با اجرای کارهای ضربتی و نصب پمپ، پایدار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کرمی نژاد شامگاه سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح آخرین وضعیت آبرسانی به منطقه ملاشیه اهواز اظهار کرد: به دنبال سلسله کارهایی که برای تأمین آب آشامیدنی ساکنان این منطقه انجام شد، نصب و راه اندازی یک دستگاه پمپ در تأسیسات آبرسانی گروه ملی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با اجرای طرح‌های ضربتی، تقریباً همه نقاطی که در روزهای قبل با قطع آب مواجه بودند، با استفاده از پمپ‌های خانگی از آب پایدار بهره‌مند شده اند.

کرمی نژاد ادامه داد: با تغییراتی که در برخی ایستگاه‌های آبرسانی در حال اجرا است و بخشی از آن‌ها تا امروز انجام می‌شود، شرایط بهبود می‌یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان عنوان کرد: در بازدید از منازل منطقه ملاشیه، به طور کلی تقریباً آب همه منازل وصل شده است و برای رفع کامل مشکل و پایداری آب در این منطقه به تلاش‌های شبانه روزی ادامه می‌دهیم تا در روزهای گرم از مشکلات مردم کاسته شود.

کد مطلب 5834416

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