وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی صنعت چاپ کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه «آینده چاپ ایران» با حضور یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، منا ابروفراخ، مدیرکل دفتر صنایع سلولزی وزارت صمت، احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، علی‌اکبر ابراهیمی، مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از فعالان حوزه چاپ، بسته‌بندی و نشر روز گذشته سه‌شنبه ۲۰ تیرماه در مرکز نمایشگاهی ایران‌مال برگزار شد.

در ابتدای این مراسم بابک عابدین، رئیس نمایشگاه آینده چاپ ایران با طرح این موضوع که برپایی نمایشگاه ایفپکس نشانگر پیشرفت و توسعه صنعت چاپ نشر و بسته‌بندی است، گفت: ارکان صنعت چاپ و نشر شامل طراحان گرافیک، چاپخانه‌ها، ناشران، تولیدکنندگان بسته‌بندی و تامین‌کنندگان در این رویداد حضور دارند؛ همچنین شاهد دیدنی‌هایی هستیم که نماد تلاش‌های مستمر صنعتگران عزیز کشورمان است، جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران و نوآوران این صنعت، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند.

وی درباره اهداف اصلی برگزاری نمایشگاه ایفپکس، افزود: هدف اصلی، تبدیل ایفپکس به یک برند جهانی و مکانی است که تولیدکنندگان و تجار داخلی و بین‌المللی به ارائه محصولات و خدمات نوین خود بپردازند، ایجاد مکانی برای تبادل دانش و تجارب و فرصتی بی‌بدیل برای اینکه بتوانیم از رشد و پیشرفت صنعت، بهره‌برداری بهینه کنیم.

عابدین با بیان اینکه آینده چاپ، محفلی تخصصی برای تولیدکنندگان تُجار و مشتریان است تا بتوانند با هم در ارتباط باشند و نیازهای همدیگر را بشناسند، از آخرین فناروی‌ها، ماشین‌آلات و خدمات مرتبط با این صنعت مطلع شوند؛ همچنین محفلی برای گسترش شبکه‌های تجاری و فرهنگی و همکاری‌های جدید است.



رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی با بیان اینکه در طول سال‌های اخیر صنعت چاپ، نشر و بسته‌بندی، رشد و پیشرفت چشم‌گیری داشته است، گفت: از چاپ روزنامه و کتاب‌های متنوع تا تولید انواع بسته‌بندی کالاهای اقتصادی همه در خدمت فرهنگ و صنعت به پیشرفت و توسعه کشور کمک کردند، اما همچنان راه‌های زیادی برای بهبود و توسعه وجود دارد؛ بنابراین با انسجام و همبستگی به تلاش در مسیر افتخارآفرینی و سربلندی نظام و کشور ادامه خواهیم داد.



وی با ارائه به اطلاعات آماری از دومین نمایشگاه آینده صنعت چاپ افزود: نمایشگاه امسال در ۱۰ هزار مترمربع برگزار می‌شود، تعداد غرفه‌ها در این دوره از ۶۰ به ۹۰ غرفه رسیده و شامل بخش‌های زنجیره تأمین یعنی کاغذ، مقوا، مرکب، حلال‌ها، فیلم‌ها و مواد مصرفی و قطعات است؛ همچنین زنجیره چاپ و تولید؛ شامل افست، لیبل و هولوگرام، چاپ امنیتی، چاپ انعطاف‌پذیر، کارتن و ورق است و زنجیره نشر، زنجیره ماشین‌آلات داخلی و خارجی، حوزه دانش‌بنیان و حوزه نرم‌افزارهای تخصصی است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی صنعت چاپ کشور است

در بخش دیگر این مراسم، یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنانی گفت: جای تقدیر دارد که این نمایشگاه با شکل آبرومند و فاخر به دست بخش خصوصی طراحی و تدارک و اجرا می‌شود، انشاالله برای کسانی که شرکت کردند هم برکت داشته باشد، قرارها و قراردادهای خوبی در نمایشگاه منعقد شود و آینده این صنعت مهم درخشان‌تر از گذشته آن باشد.



وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متولی صنعت چاپ کشور است و اهتمام دارد، وظایف خود را به‌عنوان تولیت صنعت به خوبی ایفا کند، اما برای این کار احتیاج به کمک دارد که بدون حمایت و کمک بخش‌های مختلف در حاکمیت و صنف و مردم ممکن و عملی نیست؛ بنابراین به ارتباط نزدیک با وزارت صمت و حمایت مجلس نیاز دارد و از بخش‌های اقتصادی و مالی دولت نیز توقع حمایت و پشتیبانی می‌رود.



معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با بیان اینکه این صنعت احتیاج به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات دارد، گفت: چند سالی است که چاپ به دلایل مختلف از تسهیلات این صنعت بهره‌مند نشده، لازم است در این موضوع کمک‌های بیشتری محقق شود و اگر حمایت‌های متداولی که از صنایع دیگر می‌شود، به این صنعت هم تخصیص پیدا کند، حتماً رشد چشمگیری را شاهد خواهیم بود.



احمدوند همچنین با بیان اینکه صنعت چاپ یک صنعت مکمل است، افزود: وقتی صنعت چاپ رشد می‌کند، صنایع دیگر را هم تقویت می‌کند، در سال‌های گذشته این صنعت به دلیل محدودیت‌های مختلف از تسهیلات تبصره ۱۸ بهره‌مند نبود اما امسال امیدواریم با حمایت مجلس و حمایت دولت، حمایت بهتری از این صنعت رخ دهد.



وی با اشاره به حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه افزود: پیگیری و حل مسئله مالیات برارزش افزوده و بیمه ۵ نفر از فعالان در کارگاه‌های چاپ از موضوعاتی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر آن است، در برخی استان‌ها تصمیمات درخورتوجهی اتخاذ شده و امیدواریم به صورت ملی این تسهیلات در اختیار صنایع مختلف چاپ قرار گیرد.



احمدوند با تاکید بر اهمیت آموزش در توسعه صنعت چاپ، گفت: موضوع آموزش در صنعت چاپ طی تفاهم‌نامه‌ای که با دانشگاه صنعتی امیرکبیر داشتیم و تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت آموزش و پروش و سازمان فنی و حرفه‌ای منعقد شد، پیگیری می‌شود، رشته چاپ در سطح متوسطه و دروس مرتبط با آن تعریف شد و آمادگی پذیرش دانش‌آموز وجود دارد؛ همچنین در دانشگاه امیرکبیر از سال آینده شاهد پذیرش دانشجو خواهیم بود.



وی با اشاره به بازبینی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صنعت چاپ در وزارتخانه افزود: تجدید نظر در این آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از دیگر برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. آئین‌نامه صدرو مجوز چاپخانه‌ها سال ۹۷ تدوین شده است، که بازنگری شده و به‌زودی دستورالعمل و آئین‌نامه جدید به اطلاع فعالان خواهد رسید.



به‌گفته احمدوند، صنعت چاپ جزو نخستین صنایعی بود که به درگاه ملی مجوزها پیوست، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بین ۳۷ مجوزی که اعطا می‌شود، مجوز تأسیس چاپخانه برترین مجوز در سرعت رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاها در این درگاه است و جایگاه ششم را بین صنایع کشور دارد.



وی در بخش پایانی صحبت‌های خود با بیان اینکه امیدوارم نتایج حاصل از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی اشتغال، رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور باشد، گفت: امیدوارم به زودی صنعت چاپ ایران نقش ارزشمند خود در اقتصاد ملی را نشان دهد، توانمندی صادراتی این صنعت و تاثیرش در صادرات محل توجه است.

ارتقای صنعت چاپ موجب به روز شدن این صنعت می‌شود



در بخش دیگر این مراسم، احسان قاضی‌زاده هاشمی نیز با بیان اینکه محصولات صنعت چاپ و بسته‌بندی در زندگی و کشور تأثیرگذار است، گفت: ارتقای صنعت چاپ موجب به‌روز شدن این صنعت، رضایتمندی و مشتری‌مداری می‌شود، بنابراین، می‌توان این صنعت را صنعت مردمی و قابل ارتقا خواند که آورده جدیدی هم بوجود می‌آورد.

وی افزود: چاپ هم صنعت است و هم فرهنگ و مانند صنعت پوشاک در زمره صنایع خلاق و فرهنگی بشمار می‌آید، صنعت و فرهنگ باید بتوانند کمک حال تولیدکنندگان باشند و نقش تسهیل‌گری بویژه برای بخش خصوصی داشته باشند.

قاضی‌زاده با بیان اینکه قدردان بخش خصوصی برای هماهنگی و برگزاری این نمایشگاه هستیم، گفت: این بخش در عرصه‌های تولید و صادرات دستاوردهای چاپی نقش‌آفرینی دارند، بر اساس آمار ارزش محصولات صادراتی صنعت چاپ و نشر کشور رشد خوبی داشته و برای ایران هم شرایط خوبی فراهم کرده است.

همچنین مونا ابروفراخ نیز در سخنانی افزود: آنچه که امروز عزم مرا برای حضور در این نمایشگاه جزم کرد، عنوان نمایشگاه بود؛ زیرا ازجمله سیاست‌های وزارت صمت به شمار می‌آید.



وی گفت: وزارت صمت در زمینه صنعت چاپ و بسته‌بندی به‌عنوان صنعت پیشران گام‌هایی برداشته است. صنعت پیشران یعنی به لحاظ ارزش‌افزوده، صادرات و تولید تأثیرگذار بوده است و توانسته بسیاری از حوزه‌ها را ارتقا دهد.



به‌گفته مدیرکل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت‌افزار وزارت صمت، صنعت چاپ و بسته‌بندی امکان رشد و ارتقا دارد تا به فناوری این صنعت و نیز آمار و ارقام موجود در سطح دنیا برسد، در دومین نمایشگاه تخصصی آینده چاپ ایران شاهد فرآیند مناسب چاپ، چاپ لیبل و نحوه چاپ برای دیجیتالی کردن هستیم که اثرات آن را در همه موضوعات در کشور خواهیم دید.

دومین نمایشگاه آینده چاپ ایران از ۲۰ تا ۲۳ تیر ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در مرکز نمایشگاهی ایران مال برپا است.