هدف دشمنان در ترویج بی حجابی، بنیان خانواده ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا صبح چهارشنبه در مراسم تقدیر از بانوان محجبه هلال احمر آرادان همزمان با هفته حجاب و عفاف، ضمن تقدیر از خدمات بانوان محجبه جمعیت، تاکید کرد: صدها بانوی محجبه در جمعیت هلال احمر ایران نجات بخش هستند اما حجاب نیز دارند و نشان می‌دهند که کار و حجاب در منافات نیست.

وی افزود: امروز هزاران زن مؤمن و محجبه با تحصیلات عالیه و تخصص‌های مختلف در رشته‌های گوناگون در مدیریت‌های مهم کشور خدمت می‌کنند و داشتن حجاب و پوشش اسلامی نه تنها هیچ مانعی برای آنان نیست بلکه موجب موفقیت بیشتر آنان در راه خدمت به جامعه اسلامی است.

امام جمعه آرادان با اشاره به آیات حجاب در سوره مبارکه نور و احزاب بیان کرد: خداوند بزرگ در قرآن می‌فرماید «ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو روسری‌های بلند (چادر) بر روی خود بیفکنند و خود را بپوشانند، این کار برای آنکه به پاکی و حریت شناخته شوند و مورد اذیت و آزار افراد مزاحم قرار نگیرند بهتر است!» لذا پیام این آیه این است که حجاب مایه مصونیت است و مانعی خواهد بود که زنان مؤمن از تعرض افراد بیماردل و گناهکار مصون و محفوظ بمانند.

شریفی نیا از بانوان و دختران شهرستان خواست تلاش کنند وضعیت خوب شهرستان در خصوص پوشش اسلامی؛ توسط عده‌ای اندک مخدوش نشود و امنیت روانی و اجتماعی همچنان برقرار باشد و گفت: دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی می‌خواهند عمل خباثت آلود رضا خان قلدر در کشف حجاب اجباری را با ژست آزادی خواهی تداوم بخشند ولی در واقع هدف اصلی آنان سست کردن بنیان خانواده‌ها است.

به گزارش مهر، در این مراسم از بانوان عضو جمعیت هلال احمر تقدیر شد.