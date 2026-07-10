به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عامری در خطبه های این هفته نماز جمعه آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) ضمن اشاره به روز حجاب و عفاف، تاکید کرد: خاندان پهلوی خیانت هایی زیاد کرد که یکی از آنها ترویج بی حجابی و کشیدن چادر از سر زنان محجبه بود.

وی با بیان اینکه برخی بانوان ما برای حفظ حجاب شان در آن زمان حتی از خانه خارج نشد، افزود: مردم ما اینطور پشتیبان یادگار حضرت فاطمه(س) بودند و هستند.

امام جمعه موقت آرادان حجاب را نگهبان پاکدامنی دانست و ابراز کرد: در سوره احزاب خداوند خطاب به زنان پیامبر(ص) می فرمایند که در خانه ها بمانند و مانند زمان جاهلیت بیرون نیایند و حتی در رابطه با صحبت کردن با نامحرم هم قرآن کریم می فرمایند که باید بانوان طوری صحبت کنند که طمعی در قلب امراض، پیدا نشود.

عامری با بیان اینکه قرآن چراغ راه ما است، تاکید کرد: امروز مقوله حجاب و عفاف در جامعه اسلامی ما خوب نیست و لذا درخواست ما این است که همه ما خواهران و برادران نسبت به رعایت بیشتر حجاب اهتمام داشته باشند.

امام جمعه موقت آرادان همچنین به سوره نور هم اشاره کرد و گفت: خداوند می فرمایند که زنان باید پوششی یا مقنعه و روسری که بلند باشد، داشته باشند تا زینت هایشان آشکار نشود.

عامری در ادامه ضمن اشاره به تشییع با شکوه پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی یکبار دیگر خشم دشمنان را برانگیخت.

وی با قدردانی از حضور میلیونی مردم در این مراسم، افزود: این حضور حاکی از عمق عشق و ارادتی است که مردم ما و دیگر مسلمانان و آزادیخواهان جهان نسبت به حضرت آیت الله خامنه ای(رض) داشته و دارند.