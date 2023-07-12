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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۴

قوه قضائیه اعلام کرد؛

صدور حکم بدوی برای صادق زیبا کلام/ کیفرخواست هنگامه شهیدی صادر شد

صدور حکم بدوی برای صادق زیبا کلام/ کیفرخواست هنگامه شهیدی صادر شد

رای بدوی پرونده صادق زیبا کلام و کیفرخواست برای هنگامه شهیدی صادر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ رأی پرونده صادق زیبا کلام که به علت طرح ادعاها و مطالبی غیر مستند، موجب اشاعه حس نا امنی روانی در جامعه شده بود صادر شد.

پس از انجام تحقیقات قضائی و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، بر اساس رأی دادگاه صادق زیباکلام به یک سال حبس محکوم شد.

رأی صادره بدوی و قابل اعتراض است.

همچنین، در پی انتشار مطالب خلاف واقع و غیر مستند از سوی هنگامه شهیدی کیفرخواست پرونده این فرد صادر و به دادگاه ارسال شد.

هنگامه شهیدی چندی پیش به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای از سوی دادسرای تهران احضار و تفهیم اتهام شد.

کد مطلب 5834471

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    نظرات

    • فرشید IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      2 1
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      ظاهرا هر کی نطق کنه بازداشت زندان جریمه پس لطفا حرف نزنید تا در امان باشید
      • طه IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
        2 0
        از روی عقل حرف می زنی یا مغرضانه و از روی هوا و هوس حرف می زنی ؟
    • AE ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      2 0
      پاسخ
      خسته نباشید قوه قضائیه . فقط یک سال !!!!
      • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
        0 0
        طبق قانون و جرم حکم دادن

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