صدور حکم بدوی برای صادق زیبا کلام/ کیفرخواست هنگامه شهیدی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ رأی پرونده صادق زیبا کلام که به علت طرح ادعاها و مطالبی غیر مستند، موجب اشاعه حس نا امنی روانی در جامعه شده بود صادر شد.

پس از انجام تحقیقات قضائی و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، بر اساس رأی دادگاه صادق زیباکلام به یک سال حبس محکوم شد.

رأی صادره بدوی و قابل اعتراض است.

همچنین، در پی انتشار مطالب خلاف واقع و غیر مستند از سوی هنگامه شهیدی کیفرخواست پرونده این فرد صادر و به دادگاه ارسال شد.

هنگامه شهیدی چندی پیش به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای از سوی دادسرای تهران احضار و تفهیم اتهام شد.