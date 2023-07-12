«وجه الضمان»روی آنتن می رود/نمایش زیانبار تداخل بودجه باثروت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، فیلم مستند «وجه الضمان» به کارگردانی محمد سمیع‌پور و تهیه کنندگی امیرحسین نوروزی محصول مشترک گروه مستند روایت فتح و شبکه مستند سیما جمعه ۲۳ تیر ساعت ۲۰ روی آنتن می‌رود.

امیرحسین نوروزی تهیه کننده این اثر با اشاره به اینکه دغدغه اصلی برای تولید این اثر اصل فراموش شده‌ای است که صندوق توسعه ملی برای آن ایجاد شده است، بیان کرد: در این فیلم تلاش داریم آسیب‌های هزینه کردن این صندوق که در حقیقت بخشی از پول فروش نفت کشور است را برای مخاطب عام و دولتمردان مشخص کنیم.

وی یکی از اهداف دیگر ساخت این فیلم را نمایش زیانباری تداخل بودجه با این ثروت ملی دانست و تشریح کرد: این امر به نوعی نادیده گرفته شدن آیندگان است و مخالفت‌های همیشگی رهبر انقلاب با استفاده این ثروت را، از نشانه‌های اشراف ایشان به این موضوع و از طرفی نادرستی این عمل است که متاسفانه در دولت‌ها به دلایل مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

فیلم مستند «وجه الضمان» از مجموعه مستند همت، به کارگردانی محمد سمیع‌پور و تهیه‌کنندگی امیرحسین نوروزی محصول مشترک گروه مستند روایت فتح و شبکه مستند سیما جمعه ۲۳ تیر ساعت ۲۰ روی آنتن می‌رود.