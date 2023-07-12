به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی در خصوص تحولات جنوب این کشور نوشت: تماس‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در جنوب لبنان بعد از اقدامات دشمن صهیونیستی برای اشغال بخش شمالی روستای مرزی الغجر در کنار مقاومت نیروهای حزب الله و باقی ماندن ۲ چادر نصب شده توسط آنها در مزارع اشغالی شبعا پشت خط موسوم به «خط عقب نشینی»، ادامه دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: میانجی گری های فرانسه، آمریکا و سازمان ملل بعد از آنکه لبنان به این طرف‌ها، اعلام کرد مسأله روستای الغجر غیرقابل بررسی و مناقشه است، ادامه دارد. لبنان درخواست جمع آوری چادرهای مقاومت در برابر عقب نشینی دشمن صهیونیستی از اشغال روستای الغجر را رد کرد. این کشور اعلام کرده که به حقوق لبنان و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ در کنار توقف تجاوزات دشمن صهیونیستی تا نقطه B۱ پایبند است اما طرف‌های خارجی همچنان به تلاش برای دستیابی به یک راهکار برای ممانعت از بالاگرفتن تنش‌ها چشم امید دارند.

در همین راستا، طرف آمریکایی توجه خاصی به تحولات دو طرف مناطق مرزی با فلسطین اشغالی نشان می‌دهد به طوری که «عاموس هوکشتاین» مشاور ویژه رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در یک سفر محرمانه به تل آویو رفته و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص برخی مسائل از جمله تنش با حزب الله لبنان و تلاش‌ها برای عادی سازی روابط با عربستان، رایزنی کرده است.

این تلاش‌ها، یادآور اقدامات مشاور ویژه رئیس جمهور آمریکا در خصوص ترسیم مرزهای دریایی در جنوب لبنان و دستیابی به یک توافق با میانجی گری آمریکا و نظارت سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ است. الاخبار مطلع شده که برخی کشورهای غربی به لبنان ابلاغ کرده‌اند که رژیم صهیونیستی آماده ورود به مذاکرات ترسیم مرزهای زمینی با وجود اعتراضات گذشته خود و منحصر کردن این مذاکرات به مناطق مورد نزاع است. لبنان معتقد است که مناطق مورد نقاش زمینی با دشمن صهیونیستی، مزارع شبعا، کفرشوبا و روستای الغجر را دربرمی گیرد و بنابراین نهایی نکردن این موضوع، به معنی پایان نیافتن درگیری‌ها خواهد بود و هرگز معامله‌ای در این خصوص صورت نخواهد گرفت و همچنین ترسیم مرزهای زمینی ربطی به جمع آوری چادرهای حزب الله ندارد.

منابع دیپلمات اعلام کرده‌اند که لبنان اطلاعاتی در خصوص احتمال سفر هوکشتاین به بیروت در آینده نزدیک برای بررسی ترسیم مرزهای زمینی دریافت کرده است. دولت آمریکا این تحول را فرصتی برای تحقق دستاورد ترسیم مرزهای زمینی می‌داند چرا که از زمان پایان یافتن ترسیم مرزهای دریایی به دنبال آن است. منابع رسمی در لبنان نیز اعلام کرده‌اند که هیچ توافق رسمی میان مسئولان آمریکایی و لبنانی در این خصوص به دست نیامده است. در اینجا باید به موضع لبنان اشاره کنیم که معتقد است، روند ترسیم مرزهای زمینی و دریایی، در واکنش به تجاوزات دشمن صهیونیستی برای تغییر اوضاع زمینی و ایجاد نقاط مرزی و همچنین ساخت دیوار حائل در نوار مرزی ملازم یکدیگر هستند. در همین راستا عبدالله بوحبیب وزیر خارجه دولت پیشبرد امور لبنان تاکید کرده است که طرح مسأله ترسیم مرزهای زمینی در جنوب این کشور جدی است و این مسأله، راهکاری برای حل مسائل مختلف در مرزهای جنوبی به شمار می‌رود و به معنی عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی نیست.

وی اعلام کرده است که لبنان در ۱۳ نقطه مرزی با رژیم صهیونیستی اختلاف دارد که در خصوص هفت مورد از آنها توافق حاصل شده و در خصوص شش مورد، هنوز اختلاف وجود دارد.

وزارت خارجه لبنان نیز روز گذشته از تلاش برای اقامه دعوی قضائی علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور خبر داده است. قرار است دبیرکل سازمان ملل گزارش دوره‌ای خود را در خصوص اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ این سازمان در ۲۰ ژوئیه جاری ارائه دهد. در همین راستا و در خصوص درخواست برای تمدید فعالیت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) وزیر خارجه لبنان با سفرای چین، اسپانیا و ژاپن دیدار و در خصوص سازوکار توقف اشغالگری رژیم صهیونیستی در روستای الغجر رایزنی کرد.

قرار است سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان امروز به مناسبت هفدهمین سالگرد جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ سخنرانی کند. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز اعلام کرده است که ۲ چادر حزب الله، در خاک لبنان نصب شده و جامعه بین الملل باید رژیم صهیونیستی را به اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ و عقب نشینی از بخش شمالی روستای الغجر، مزارع شبعا، کفرشوبا و همچنین نقطه B۱ که در منطقه رأس الناقوره واقع شده و یک نقطه راهبردی مشرف بر اراضی اشغالی به شمار می‌رود، مجبور کنند.