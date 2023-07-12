به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، امروز، چهارشنبه، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک ترمسعیا واقع در شمال شرق رام‌الله یورش بردند.

منابع محلی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی، در این یورش با جوانان فلسطینی درگیر شدند و به سمت آنان گلوله‌های گاز اشک‌آور و بمب صوتی پرتاب کردند و آنان را با گلوله‌های ساچمه‌ای هدف قرار دادند. صهیونیست‌ها در یورش خود به ترمسعیا، خمیس عواد، شهروند فلسطینی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس وی را بازداشت نمودند.

همچنین منابع فلسطینی اعلام کردند که یک خودرو در نزدیکی ایست بازرسی دوتان در غرب جنین، در نتیجه تعقیب و تیراندازی از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی، واژگون شده و آتش گرفته است. از تلفات جانی این رخ‌داد، گزارشی مخابره نشده است.

از سوی دیگر دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی شاباک، اعلام کرد که یک تیم نظامی مقاومت، متشکل از ۶ مبارز فلسطینی را در روستای مغیر واقع در شمال شرق رام‌الله، به زعم اجرای چندین عملیات تیراندازی در حوالی شهرک صهیونیستی «وادی شیلو» بازداشت کرده است. شاباک در بیانیه‌ای که در این خصوص صادر کرده به ارتباط این مبارزان با عناصر مقاومت در نوار غزه اشاره کرده است.

در تداوم سیاست تخریب اموال فلسطینیان نیز، بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی، امروز، چهارشنبه، منزل یک شهروند فلسطینی اهل قدس را در منطقه الحردوب واقع در شهرک طور در قدس اشغالی را، بدون هرگونه هشداری ویران نمودند.

همچنین صهیونیست‌ها، چادر بزرگی که متعلق به یکی از اهالی قدس بود و در کنار خانه وی در شهرک واد الجوز در قدس اشغالی برپا شده بود را برچیدند.

از سوی دیگر، ماشین‌آلات ارتش رژیم صهیونیستی یک راه روستایی با طول نزدیک به ۱۵۰۰ متر را جهت توسعه شهرک‌های صهیونیستی «شمعه» و «تینا» تخریب کردند. این دو شهرک صهیونیستی با تصرف اراضی و دارایی‌های فلسطینیان در جنوب الخلیل بنا شده‌اند.

همچنین، ارتش رژیم صهیونیستی، ده‌ها اصله درخت زیتون در اراضی منطقه کفل حارس در شمال سلفیت را به بهانه اجرای طرح آب‌رسانی به شهرک‌های صهیونیستی «برکان» و «ارائیل» از جای کند.

خبر دیگر آن‌که در ادامه تعرض‌های مکرر شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی، امروز نیز ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست، با حمایت نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی ضمن اجرای اقدامات تحریک‌آمیز در محیط این مکان مبارک، مجدداً به آن تعرض کردند.