لزوم ریل گذاری برای جذب نیروهای جدید در دانشگاه فرهنگیان

‌به گزارش خبرنگار مهر، سعید غیاثی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان در استانداری گیلان در رشت، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان نقش بسیار مهمی در امور تربیتی کشور دارد و در امر تربیت معلم با توجه به دغدغه مقام رهبری توسعه این دانشگاه مورد تاکید همه دست اندرکاران است.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در دانشگاه فرهنگیان در کشور افزود: این دانشگاه در حوزه‌های مختلف در کشور نقش مهمی دارد و اگر در دولت گذشته به دانشگاه فرهنگیان نگاه ویژه می‌شد، وضعیت کشور بسیار بهتر بود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور با تاکید بر لزوم ریل‌گذاری جذب نیروهای جدید در این دانشگاه بیان کرد: در نظام تربیت معلم یک ریل گذاری جدید در حال انجام بوده و شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان در حال تغییر است به طوری که دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان باید نظام نامه جامع تربیتی را بیاموزند.

غیاثی یکی از اهداف در دانشگاه فرهنگیان را اجرایی کردن سند تحول بنیادین دانست و اضافه کرد: دانشجویان در صورت ورود به دانشگاه فرهنگیان باید واحدهای مرتبط با تحول سند بنیادین را بیاموزند.

وی با بیان اینکه وضعیت دانشگاه فرهنگیان در حوزه زیرساختی در برخی از استان‌ها مناسب نیست، افزود: اگر سعی در پرورش نیروی معلم در تراز جمهوری اسلامی داریم باید به توسعه زیر ساخت در دانشگاه فرهنگیان توجه ویژه شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور با تاکید بر لزوم توجه به رفع کمبودهای موجود در این دانشگاه در گیلان اضافه کرد: تمام بخش‌های استان باید وارد کار شده و به توسعه این دانشگاه کمک کنند.