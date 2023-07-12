به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی صبح چهارشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر رئیس جمهور به استان، بهره‌برداری از ۵۵ کیلومتر راه‌های اصلی استان را یکی از طرح‌های مهم استان دانست و گفت: محورهای کهورستان-لار، بستک - لار، فاریاب- زیارتعلی، سیاهو و … جزو پروژه‌های مهم است که ضرورت دارد در انجام عملیات اجرایی تسریع شود ضمن اینکه در پروژه تکمیل رینگ دور جزیره هرمز نیز لازم است با بازطراحی کرویدورهای دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی نیز در بخش‌هایی از دور جزیره اجرا شود.

وی در بررسی تعهدات بخش مسکن استان، با اشاره به اهمیت صدور اسناد مالکیت برای مردم در جزیره هرمز، بافت فرسوده شهری و نوار ساحلی سطح استان، گفت: مردم برای دریافت سند مالکیت املاک به ویژه در املاک نوار ساحلی که موانع ناشی از قرارگرفتن در حریم ۶۰ متر آن‌ها برطرف شده است سریعاً اقدام کنند چرا که ممکن است این امکان در آینده با محدودیت‌هایی روبرو شود.

استاندار هرمزگان، بازگشایی راه ۱۵۵ روستا و بیش از ۴۰۰ کیلومتر راه روستایی را جزو اولویت‌های کاری اداره کل راهداری استان دانست و بر لزوم اتمام این پروژه‌ها تا دور دوم سفر رئیس‌جمهور به استان و همچنین اصلاح ۵۴ نقطه حادثه‌خیز در سطح محورهای مواصلاتی استان تاکیدکرد.

دوستی تاکیدکرد: ورودی‌های شهر بندرعباس در بحث جاده، راه‌آهن و فرودگاه وضعیت مناسبی ندارد و با توجه به اینکه ساماندهی ورودی‌ها در راه‌آهن و فرودگاه هزینه کمتری نسبت به ورودی‌های جاده‌ای دارد باید تا آبان‌ماه ساماندهی شود و طرح محوطه‌سازی ایستگاه راه‌آهن بندرعباس و توسعه سیستم تهویه این ایستگاه نیز هر چه سریعتر انجام شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، در بررسی پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان استان هرمزگان، توسعه زیرساخت‌های آموزشی را امری مهم دانست و گفت: تفاهم‌نامه‌های راه‌اندازی دانشگاه‌های علوم پزشکی شرق و غرب استان منعقد شده است و لازم است با فراهم کردن مقدمات عملیات اجرایی‌های آن آغاز شود.