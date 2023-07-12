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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰

اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت خبر داد:

افتتاح مرکز جدید رادیودارو تا یک سال آینده

افتتاح مرکز جدید رادیودارو تا یک سال آینده

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: حداکثر تا اوایل سال آینده، مرکز جدید افتتاح خواهیم کرد و این مرکز جدید یکی از قطب‌های رادیوداروی کشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: ۶۰ نوع رادیودارو و کیت تولید می‌کنیم و در این زمینه به ۹ کشور صادرات داریم. همچنین بیش از ۲۱۰ مرکز پزشکی از ما رادیو دارو دریافت می‌کند.

وی با اشاره به اقداماتی در بحث سرمایه گذاری عنوان کرد: حداکثر تا اوایل سال آینده، مرکز جدید افتتاح خواهیم کرد و این مرکز جدید یکی از قطب‌های رادیوداروی کشور خواهد بود که نقش بیشتری را برای صادرات و توسعه این راهبرد ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 5834716

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