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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۶

مدیرکل کانون پرورش فکری گیلان خبر داد؛

اهدای ۱۳۰۰۰ جلد کتاب به مراکز کانون پرورش فکری گیلان

اهدای ۱۳۰۰۰ جلد کتاب به مراکز کانون پرورش فکری گیلان

رشت- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان گفت: در راستای اجرای طرح «در مسیر دانایی، بر بال کتاب» بیش از13 هزار جلد کتاب به مراکز کانون پرورش فکری گیلان ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل میر عظیمی ظهر چهارشنبه در ویژه برنامه کتاب محور با تبیین جایگاه کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح «در مسیر دانایی، بر بال کتاب» بیش از ۱۳ هزار جلد کتاب به مراکز کانون پرورش فکری گیلان ارسال شد.

وی با بیان اینکه افزایش سرانه مطالعه کتاب از شاخص‌های توسعه‌یافتگی است، افزود: کانون به‌عنوان متولی حوزه کودک و نوجوان، نقش سازنده‌ای در افزایش شاخص‌های سرانه مطالعه‌کتاب که معیاری توسعه‌یافتگی است، برعهده‌گرفته و این امر، بیان‌گر تعامل با مجموعه‌های فرهنگی و پیگیری‌های سازنده مسئولان کشوری این نهاد برای شکل‌گیری حرکت‌های جهادی محسوب‌می‌شود.

میر عظیمی ادامه داد: بر همین اساس اختصاص ۱۳ هزار و ۲۹۵ جلد کتاب، اسباب‌بازی و بازی فکری به کانون استان گیلان و ۹۱ عنوان کتاب چاپ اول از تولیدات کانون و ۲۵ عنوان کتاب از سایر ناشران کودک و نوجوان که به تأیید کمیته کتاب کانون پرورش فکری رسیده، از جمله منابع مطالعاتی ارسالی به استان به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: اختصاص این تعداد کتاب به کانون گیلان بیان‌گر ظرفیت‌های گسترده مربیان و اعضای ۳۱ مرکز فرهنگی هنری ثابت، چهارکتاب‌خانه پستی، ۳ مرکز سیار روستایی و یک مرکز سیار شهری این مجموعه فرهنگی است و این حرکت بستری برای توانمندسازی نسل کودک و نوجوان استان و پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی متوجه آینده‌سازان ارزیابی‌کرد.

کد مطلب 5834727

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