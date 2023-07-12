چهار استاد دانشگاه تهران به مقام «استاد ممتازی» نائل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر غلامعلی افروز از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و دکتر علیاکبر موسوی موحدی از مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران در دهه ۸۰ شمسی، به استاد ممتازی نائل آمده و از اولین اساتید دانشگاه تهران هستند که شایسته این عنوان شدهاند.
در دهه ۹۰ شمسی نیز دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر علیاکبر صبوری از مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران به عنوان استاد ممتاز شناخته شدند.
پنجمین استاد دانشگاه تهران که در اسفند ماه ۱۴۰۱ شایسته این عنوان شده است، دکتر محمدعلی اخوان بهابادی از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران است. در تیر ماه ۱۴۰۲ نیز دکتر محمدرضا مخبر دزفولی از دانشکده دامپزشکی و دکتر محمود کمرهای و دکتر جواد فیض از دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، استاد ممتاز دانشگاه تهران شدند.
بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران و به منظور بهرهمندی هر چه بیشتر و بزرگداشت و ارج نهادن به اعضای هیأت علمی دانشگاه با مرتبه استادی که دارای شایستگیهای علمی و شخصیت فرهنگی شاخص در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی و نیز حسن شهرت و دارای مرجعیت علمی در زمینه تخصصی خود باشند، طبق ضوابط دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز، معرفی میشوند.
شرط اولیه به منظور احراز مقام استاد ممتازی دانشگاه تهران، دارا بودن ۱۰ سال سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه تهران پس از ارتقا به مرتبه استادی است. همچنین برای این منظور، کسب حداقل ۲۵۰ امتیاز از فعالیتهای پژوهشی، فناوری و هنری پس از ارتقا به مرتبه استادی بر مبنای آئیننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، الزامی است.
نحوه انتخاب استاد ممتاز در دانشگاه تهران به این ترتیب است که مدیران گروههای علمی و یا رؤسای دانشکدهها و همچنین اساتیدی که حداقل پنج سال سابقه استادی در دانشگاه دارند میتوانند نامزدهای مدنظر خود برای استاد ممتازی را به صورت محرمانه و با ذکر دلایل شایستگیهای عضو هیأت علمی مربوطه، ارائه نمایند.
پس از بررسی شاخصهای کمی و کیفی مورد توجه در دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز، شورای انتخاب استاد ممتاز که ریاست آن بر عهده رئیس دانشگاه تهران قرار دارد و علاوه بر معاونان پژوهشی، آموزشی، بینالملل و فرهنگی دانشگاه، تعدادی از شخصیتهای علمی پژوهشی برجسته کشور نیز در آن عضویت دارند، به تصمیمگیری درباره استاد ممتازی اساتید میپردازند. بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران، حکم استاد ممتازی توسط رئیس دانشگاه تهران صادر میشود. تعویق بازنشستگی بر اساس آئیننامه استخدامی دانشگاه و اعطای یک پایه ترفیع ممتاز از جمله مواردی است که به استاد ممتاز دانشگاه تهران تعلق میگیرد.
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