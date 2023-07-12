به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا پاپی الوار صبح چهارشنبه در دومین جشنواره قرآنی تبیان در زرندیه اظهار داشت: قرآن کریم ریسمان محکم الهی است که تمسک به آن انسانها و جامعه را از گمراهی و تاریکی نجات میدهد و لذا توجه به قرآن و معارف قرآنی در برنامههای فرهنگی امری مهم و در زمره فعالیتهای دائمی و مستمر فعالیتها محسوب میشود.
معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: حرکت در مسیر و مدار قرآن، ترویج تبیین معارف قرآنی، انس و تدبر در قرآن از مهمترین برنامههای فرهنگی استان است و رویکرد تربیت نیرو باید مبتنی بر آموزههای قرآنی باشد.
وی ادامه داد: ترویج فرهنگ و معارف قرآنی از وظایف مهم در جامعه اسلامی است و جامعه اسلامی باید تمام رفتارها، عملکرد و ماهیت خود را مبتنی بر قرآن کریم عمل کند و جامعهای به پیشرفت و قلههای پیشرفت میرسد که قرآن و معارف قرآنی در آن اولویت اصلی باشد.
پاپی الوار خاطر نشان کرد: آموزههای قرآنی پشتوانه اقتدار و پیشرفت نظام اسلامی است و انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته گنج بی انتهای قرآن را همواره در همه فعالیتهای خود اصل قرار میدهد و بزرگترین سلاح امروز ما در برابر دشمنان قرآن کریم و آموزههای قرآنی است.
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