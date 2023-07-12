دو بازیکن با یک شماره در پرسپولیس/ خبری از نظم تیم قهرمان نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت محمدحسین کنعانی زادگان به جمع بازیکنان پرسپولیس باعث شد تا دوباره موضوع انتخاب شماره پیراهن در رختکن این تیم مطرح شود.

مدافع تیم ملی ایران در نخستین روز حضورش در تمرین این تیم پیراهن شماره ۶ را در حالی بر تن کرد که در نبودش علی نعمتی پوشیده بود.

کنعانی زادگان بی آنکه برای پوشیدن پیراهن شماره ۶ با نعمتی هماهنگ شود شماره پیراهن او را پوشید تا دو بازیکن با یک شماره در تمرینات حاضر شوند.

البته نعمتی اصرار و حساسیتی برای پوشیدن پیراهن شماره ۶ ندارد اما هنوز شماره جدید این بازیکن که در فصل گذشته نیز عملکردی مطلوب داشت تا در پرسپولیس ماندنی شود مشخص نشده است.

ناهماهنگی در پوشش بازیکنان پرسپولیس در حالی شکل گرفته است که بازیکنان سهمیه جوانان نیز شماره‌ای مشخص دارند تا هیچکس حق پوشیدن شماره دیگری را نداشته باشد اما حالا دو بازیکن مهم خط دفاعی پرسپولیس با شماره‌ای مشترک در تمرین شرکت کردند.

بی نظمی در تمرینات پرسپولیس در حالی شکل گرفته است که افشین پیروانی سرپرست این تیم در فصل گذشته که منجر به قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی شد به ریزترین مسائل البسه بازیکن هنگام تمرینات و همچنین بازی‌ها نیز توجه داشت و اجازه نمی‌داد نظم آنها خدشه دار شود.