ولی جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گیلان در حوزه عفاف و حجاب دارای سابقه غنی و پیشینه بسیار ارزشمند است و این مهم را می‌توان در تنوع پوشش مردان و زنان این دیار دید.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه سه دهه عفاف و حجاب ایرانی اسلامی در رشت افزود: سلیقه مدرن لباس محلی گیلان از حد فاصل زمانی ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ در این نمایشگاه در معرض عموم قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به گاه شمار نمایشگاه سه دهه عفاف و حجاب ایرانی اسلامی در رشت اضافه کرد: این نمایشگاه از ۲۱ لغایت ۲۴ تیرماه به مدت ۳ روز در محل نمایشگاه موزه رشت دایر است.

جهانی از نمایشگاه ۵۰ دست لباس محلی قدیمی گیلان خبر داد و بیان کرد: این نمایشگاه که به مناسبت هفته عفاف و حجاب در رشت دایر شده، تلفیقی از آمیختگی و در هم تنیدگی هنر ایرانی و اسلامی گذشته و حال است.

وی با تاکید بر لزوم الگوپذیری از لباس‌های محلی قدیمی گیلان، افزود: برپایی اینگونه نمایشگاه‌ها به نهادینه سازی استفاده از لباس محلی گیلانی و ایرانی در جامعه کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان از وجود ۱۵۰۰ فروشگاه لباس محلی در استان خبر داد و بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های تولید و فروش البسه محلی گیلان در اولویت قرار دارد.