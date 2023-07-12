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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

برپایی نمایشگاه سه دهه عفاف و حجاب ایرانی- اسلامی در رشت

برپایی نمایشگاه سه دهه عفاف و حجاب ایرانی- اسلامی در رشت

رشت- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از برپایی نمایشگاه سه دهه عفاف و حجاب ایرانی- اسلامی در رشت خبر داد و گفت: فروشگاه لباس محلی در گیلان فعال است.

ولی جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گیلان در حوزه عفاف و حجاب دارای سابقه غنی و پیشینه بسیار ارزشمند است و این مهم را می‌توان در تنوع پوشش مردان و زنان این دیار دید.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه سه دهه عفاف و حجاب ایرانی اسلامی در رشت افزود: سلیقه مدرن لباس محلی گیلان از حد فاصل زمانی ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ در این نمایشگاه در معرض عموم قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به گاه شمار نمایشگاه سه دهه عفاف و حجاب ایرانی اسلامی در رشت اضافه کرد: این نمایشگاه از ۲۱ لغایت ۲۴ تیرماه به مدت ۳ روز در محل نمایشگاه موزه رشت دایر است.

جهانی از نمایشگاه ۵۰ دست لباس محلی قدیمی گیلان خبر داد و بیان کرد: این نمایشگاه که به مناسبت هفته عفاف و حجاب در رشت دایر شده، تلفیقی از آمیختگی و در هم تنیدگی هنر ایرانی و اسلامی گذشته و حال است.

وی با تاکید بر لزوم الگوپذیری از لباس‌های محلی قدیمی گیلان، افزود: برپایی اینگونه نمایشگاه‌ها به نهادینه سازی استفاده از لباس محلی گیلانی و ایرانی در جامعه کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان از وجود ۱۵۰۰ فروشگاه لباس محلی در استان خبر داد و بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های تولید و فروش البسه محلی گیلان در اولویت قرار دارد.

کد مطلب 5834849

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