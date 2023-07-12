به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در دیدار با شهرام کرمی رئیس کل جدید دادگستری کرمانشاه با تبریک انتصاب وی به این سمت، اظهار کرد: بسیار خوشحالم از اینکه فردی در رأس دستگاه قضائی استان قرار گرفته که بسیار باتجربه و از چهره‌های خوشنام قضائی کشور است.

وی همچنین با تقدیر از زحمات توسلی زاده رئیس کل پیشین دادگستری کرمانشاه، افزود: خوشبختانه هماهنگی و تعامل میان پلیس و دستگاه قضائی در عالی‌ترین سطح خود قرار داد و هر ۲ نهاد حکومتی با آشنایی کاملی که نسبت به شرح وظایف یکدیگر دارند، همواره پشتیبان هم در اجرای مأموریت‌ها بوده‌اند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در قانون، پلیس به عنوان ضابط قضائی معرفی شده است، تصریح کرد: برای مقابله جدی تر با ناهنجاری‌ها و جرایم لازم است پلیس را ضابط قانون دانست و به عنوان یک مدعی العموم از نهادها و دستگاه‌های اجرایی وظایفی که برایشان تعیین شده را مطالبه گری کند.

حاجیان بیان کرد: اگر پلیس به عنوان ضابط قانون وارد عرصه شده و زمانی که تخلف یا کوتاهی از دستگاهی دید به قضیه ورود پیدا کرده و آن سازمان را مورد بازخواست قرار دهد بدون شک بخش زیادی از مشکلات جامعه و معضلات اجتماعی حل خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی، گفت: پلیس می‌تواند به عنوان ضابط قانون و همیار دستگاه قضائی نقش مؤثری در کاهش پرونده‌های ورودی داشته باشد و شرایطی فراهم کند تا قضات دادگاه‌ها سریع‌تر به پرونده‌ها رسیدگی و احکام لازم را صادر کنند.

حاجیان یادآوری کرد: هرچند پلیس از مدت‌ها قبل با راه اندازی دوایر مشاوره در کلانتری‌ها و همچنین اجرای طرح‌های پیشگیرانه و ارائه بسته‌های حل اختلاف تلاش کرده تا از ازیاد پرونده‌ها جلوگیری و با صلح و سازش بین طرفین دعوا اجازه ندهد پرونده‌های بیشتری تشکیل و به محاکم قضائی ارجاع شود، اقداماتی که خوشبختانه نتایج بسیار خوبی هم داشته است.

وی به اهتمام مأموران انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه اشاره کرد و گفت: از این پس طرح‌های امنیت محور پلیس بر اساس الگو و مدل از پیش طراحی شده با توجه به نوع مأموریت و موقعیت زمانی و مکانی اجرایی خواهد شد، اقدامی که قطعاً نتایج بهتری نیز به دنبال خواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید کرد: با هماهنگی خوبی که میان پلیس و دستگاه قضائی وجود دارد قطعاً مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی در کرمانشاه امنیت و آرامشی نخواهند داشت و برخوردهای قاطع و قانونی با آنها به عمل می‌آید.