مراسم تجهیز ۱۰ خانه ورزش روستایی در البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه طی مراسمی ۱۰ باب خانه ورزش روستایی در استان البرز تجهیز شد.
این مراسم با حضور اقبال معاون دفتر ورزش روستایی وزارت ورزش و جوانان، مقصودی معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، عبدیری رئیس گروه ورزش همگانی و روستایی اداره کل، رضاخانی رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان، حدادی رئیس بسیج ورزشکاران استان و جمعی رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانها در مجموعه ورزشی شریعتی کرج برگزار شد.
طی این مراسم ۱۰ باب خانه ورزش روستایی به شرح ذیل تجهیز شد:
* روستای ابهرک: شرق شهرستان کرج
* روستای نشت رود: شرق شهرستان کرج
* روستای آسکان: شهرستان طالقان
* روستای قنبرآباد: شهرستان ساوجبلاغ
* روستای اسکول دره: شهرستان ساوجبلاغ
* روستای تکیه: شهرستان ساوجبلاغ
* روستای رامجین: شهرستان چهارباغ
* روستای عرب آباد: شهرستان ساوجبلاغ
* روستای صالحیه: شهرستان نظرآباد
* روستای انبار تپه: شهرستان نظرآباد
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