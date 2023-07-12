توافق وزرای ارتباطات ایران و پاکستان برای توسعه همکاری در فاوا

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو با حضور ۱۱ هیأت عالی رتبه از کشورهای عضو اکو، کشورهای همسایه و دیگر سازمان‌های بین المللی برگزار شد.

در حاشیه نخستین روز از اجلاس ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو، صورت جلسه مذاکرات بین عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات ایران و صدیق افتخار، وزیر دولت و دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های فضایی، زیرساخت، پلتفرم‌ها، دیتا، پست ترانزیتی و پست مالی در نخستین روز سومین اجلاس وزرای ارتباطات عضو سازمان اکو که با میزبانی وزارت ارتباطات ایران در حال برگزاری است، به امضا رسید.

این صورت‌جلسه بر اساس تفاهمی است که در سال ۹۸ توسط کارگروهی مشترک بین دو کشور در حوزه ICT شکل گرفت و پیرامون موضوعات همکاری فوق الذکر به امضا رسید.