۱۸ هزار و ۷۰۰ واحد روستایی زنجان در معرض خطر زلزله قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه‌ای، عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از روستای گردشگری درسجین اظهار کرد: افق طرح‌های هادی ۱۰ ساله است و در سال گذشته طرح هادی ۱۴۰ روستا بازنگری شد و امسال نیز بازنگری این طرح برای ۱۲۰ روستا را هدفگذاری کردیم.

وی با اشاره به اینکه ۹۲ هزار و ۶۵۷ واحد مسکونی روستایی در استان زنجان وجود دارد، بیان کرد: بنیاد مسکن با ارائه تسهیلات به افراد نسبت به مقام‌سازی خانه‌های غیرمقاوم اقدام می‌کند و تا کنون ۵۸ درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان سهمیه استان زنجان برای مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در سال گذشته را ۴ هزار و ۵۰۰ واحد برشمرد و گفت: از این تعداد ۴ هزار و ۴۴۸ واحد و نزدیک به ۱۰۰ درصد سهمیه محقق شد و برای امسال هم ۴ هزار و ۵۰۰ سهمیه دیگر در نظر گرفته شده است.

وی به اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی برای مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی اشاره کرد و گفت: این تسهیلات با شرایط آسان و با ضمانت زنجیره‌ای و کارمزد کمتر از ۵ درصد به متقاضیان اعطا می‌شود و بنیاد مسکن در نظر دارد تا سال ۱۴۱۰ غالب روستاها را مقاوم‌سازی کند.

خواجه‌ای با اشاره به اینکه ۱۵۳ روستای زنجان در معرض گسل قرار دارد، تصریح کرد: در این روستاها ۱۸ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی ساخته شده که تا کنون ۷ هزار و ۵۰۰ واحد از آن‌ها مقاوم شده است و باید فرهنگسازی برای توسعه این امر افزایش یابد.

وی با بیان اینکه ۸۳ درصد واحدهای مسکونی روستایی دارای سند مالکیت هستند، تصریح کرد: برخی از املاک فاقد سند مشکلاتی در ارتباط با اوقاف یا انحصار وراثت دارند که از طریق رایزنی با دستگاه‌هایی مثل اوقاف درصدد رفع آن هستیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۰۵ هزار مترمربع تهاتر قیر و اجرای آسفالت در روستاها انجام شده است، گفت: امسال برنامه‌ریزی شده به ۲۰۰ روستا توزیع قیز انجام شود و اعتبارات ۱۴۰۲ در زمینه معابر روستایی مطلوب است.

وی تعداد روستاهایی که در آن‌ها طرح هادی اجرا شده است را ۴۵۰ مورد عنوان کرد و افزود: در روستای گردشگری درسجین اجرای ۱۰۰ درصدی طرح هادی انجام شده و کار احیای بافت با ارزش روستا در روستای قلعه نیز آغاز شده است.

خواجه‌ای با بیان اینکه اجرای طرح ویژه روستاهای گردشکری در ۱۰ روستا در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: ابتدا باید مطالعه و تأمین اعتبار صورت گیرد که تا کنون برنامه چهار روستا ابلاغ شده و در دست طراحی و تأمین اعتبار است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد حفط بافت و طرح روستاهای هدف گردشگری بیان کرد: الزاماتی در روستاهای هدف گردشگری و با بافت باارزش تاریخی پیش بینی شده است و اهرم‌هایی در برخی روستاها وجود دارد ولی در برخی از روستاها کار بدون همراهی و همکاری اهالی روستا امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روستای «دَرسِجین» یکی از روستاهای هدف گردشگری و دارای بافت با ارزش از توابع شهرستان ابهر است که ۷۰۰ سال قدمت دارد و برخورداری از معماری سنتی، گویش متفاوت ساکنان آن و بهره‌مندی از موهبت‌های طبیعی آن را به روستایی منحصر به فرد تبدیل کرده است.

بنیاد مسکن اقلاب اسلامی استان زنجان این روستا را جزو روستاهای دارای با ارزش قرار داد و در از سال ۹۰ تا ۹۴ برای احیای آن یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان هزینه کرده است.