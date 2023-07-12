برداشت نوبرانه در نخلستان های استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سطح زیر کشت نخیل های استان بوشهر ۳۴ هزار هکتار است اظهار داشت: یکی از تولیدات مهم کشاورزی استان بوشهر محصولات نخل‌ها است که که سالانه بیش از ۱۷۰ هزار تن محصول تولید می‌کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به آغاز برداشت خارک در نخلستان‌های استان گفت: با توجه به آغاز برداشت محصول نوبرانه خارک از نخلستان‌های استان، پیش‌بینی می‌شود از ۱۷۵ هزار تن تولید محصول نخیلات استان حدود هشت هزار تن آن خارک برداشت شود.

وی مهمترین گونه خارک نخیلات استان را برحی، بریمی، حاج باقری دانست و بیان کرد: با توجه به کیفیت خارک، این ارقام مورد رضایت مصرف‌کنندگان قرار دارد و شاهد وضعیت خوبی در سطح بازار خواهیم بود.

توکلی با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت نخیلات در شهرستان دشتستان قرار دارد، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۵ هزار تن رطب از نخیلات استان بوشهر برداشت شود.

خسارت آفت‌ها به نخیلات استان بوشهر

وی با بیان اینکه یکی از آفات مهم نخلستان‌های استان بوشهر سوسک چوب‌خوار است، بیان کرد: این آفت سبب خسارت به نخیلات و محصول آن می‌شود.

وی گفت: حدود ۶ هزار هکتار از نخیلات دشتستان، تنگستان، جم و بوشهر به شدت تحت تأثیر این آفت قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه ۱۸ هزار هکتار نخلستان‌های استان دارای آلودگی آفت متوسط چوب‌خوار سوسک کرگدنی و شاخک بلند است گفت: متأسفانه از سال گذشته سوسک سرخرطومی حنایی خرما نیز در یک کانون در شهرستان دشتی شناسایی شده که نیاز به ردیابی و تخصیص اعتبار برای مقابله با آن است.

توکلی با تشریح روش‌های کنترل با آفت یاد شده در نخلستان، هزینه کنترل در هر هکتار را حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام و اضافه کرد: کنترل این آفات در نخیلات بسیار سخت و نیاز به تلفیق چندین روش مبارزه است و برای باغداران هزینه سنگین دارد.

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