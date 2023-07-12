کشف مشتقات نفتی ۶ میلیارد ریالی قاچاق در البرز

سردار حمید هداوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ حین گشت زنی در محور قزوین – کرج به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو یک هزار و ۹۰۰ لیتر مشتقات نفتی خارجی قاچاق کشف شد.

سردار هداوند اضافه کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۶ میلیارد ریال برآورده شده است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، خاطرنشان کرد: متهم به همراه کالای مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان با بیان این که قاچاق کالا همواره ضربه‌های سنگین و جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند، گفت: پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام توان و امکانات خود را به کار می‌گیرد.