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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۴۹

عضو شورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد؛

لزوم اهتمام جدی مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های عمرانی

لزوم اهتمام جدی مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های عمرانی

قزوین- عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: مدیریت شهری قزوین با توجه به محدودیت فصل کاری بایستی در اجرای پروژه‌های عمرانی و هزینه کرد اعتبارات در این حوزه اهتمام جدی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله فصیحی رامندی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی تکالیف شهرداری در روکش بودجه مصوب ابلاغی با بیان این مطلب اظهار کرد: بودجه عمرانی شهرداری قزوین در سال جاری حدود دو هزار میلیارد تومان می‌باشد که اگر این رقم را به ۱۲ ماه سال تقسیم نمائیم باید طی سه ماه سال جاری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این بخش هزینه می‌شد که به نظر می‌رسد این رقم محقق نشده است.

وی با بیان اینکه شهرداری قزوین باید در حوزه پروژه‌های عمرانی تلاش بیشتری نماید افزود: بایستی در این حوزه مدیریت شهری قزوین پروژه‌های متعددی را اجرا نماید و اعتبارات عمرانی را متناسب با آنها هزینه کند.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین در بخش دیگری از این جلسه که پیرامون بحث در خصوص پروژه احداث بوستان قرادآباد بود گفت: لازم است تا مجوز قانونی در خصوص احداث این بوستان باغستانی از سوی نهادها و دستگاه‌های مربوطه دریافت شود و در مرحله بعد رفع معارضات در محدوده اجرای این بوستان نیز صورت گیرد تا بتوانیم در مورد تأمین اعتبار آن تصمیم گیری نمائیم.

کد مطلب 5835101

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