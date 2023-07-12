پروژه آبیاری ۴ هزار هکتاری وحدت اسلامی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود انصار شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از پروژه آبیاری ۴ هزار هکتاری تعاونی‌های وحدت اسلامی و رسالت مزرعه، اظهار کرد: امروز بزرگترین طرح سامانه آبیاری نوین کشور در اراضی مجاور سد وشمگیر، منطقه‌ای که روزی به سرزمین طلای سفید معروف بود، افتتاح می‌شود.

مشاور پروژه‌های آبیاری تحت فشار روستاهای وحدت و رسالت ادامه داد: در گذشته پنبه این منطقه از رونق بالایی برخوردار بود که به واسطه تغییر الگوی کشت، این محصول به فراموشی سپرده شد.

وی ادامه داد: این طرح در ۶۰ کیلومتری شمال شرقی گرگان و ۱۸ کیلومتری شهرستان آق قلا قرار دارد.

وی از انجام مطالعات این پروژه در سال ۹۷ خبر داد و گفت: با توجه به عدم توزیع عادلانه آب و آبیاری اراضی به روش سنتی برخی زمین‌ها از آب سد وشمگیر بی بهره بودند.

وی افزود: برای این پروژه ۱۴۴ کیلومتر لوله گذاری تعریف شده که ۸۲ کیلومتر آن در حال حاضر اجرا شده است.