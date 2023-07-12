  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۸

پروژه آبیاری ۴ هزار هکتاری وحدت اسلامی افتتاح شد

پروژه آبیاری ۴ هزار هکتاری وحدت اسلامی افتتاح شد

علی آباد- مشاور پروژه‌های آبیاری تحت فشار روستاهای وحدت و رسالت: امروز بزرگترین طرح سامانه آبیاری نوین کشور در اراضی مجاور سد وشمگیر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود انصار شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از پروژه آبیاری ۴ هزار هکتاری تعاونی‌های وحدت اسلامی و رسالت مزرعه، اظهار کرد: امروز بزرگترین طرح سامانه آبیاری نوین کشور در اراضی مجاور سد وشمگیر، منطقه‌ای که روزی به سرزمین طلای سفید معروف بود، افتتاح می‌شود.

مشاور پروژه‌های آبیاری تحت فشار روستاهای وحدت و رسالت ادامه داد: در گذشته پنبه این منطقه از رونق بالایی برخوردار بود که به واسطه تغییر الگوی کشت، این محصول به فراموشی سپرده شد.

وی ادامه داد: این طرح در ۶۰ کیلومتری شمال شرقی گرگان و ۱۸ کیلومتری شهرستان آق قلا قرار دارد.

وی از انجام مطالعات این پروژه در سال ۹۷ خبر داد و گفت: با توجه به عدم توزیع عادلانه آب و آبیاری اراضی به روش سنتی برخی زمین‌ها از آب سد وشمگیر بی بهره بودند.

وی افزود: برای این پروژه ۱۴۴ کیلومتر لوله گذاری تعریف شده که ۸۲ کیلومتر آن در حال حاضر اجرا شده است.

کد مطلب 5835170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • صدای مردم IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام و احترام افتتاح این پروژه جز دروغ چیز دیگری نیست این پروژه ابتدا با اعتبار ۹۸ میلیارد توسط رئیس وقت قرارگاه خاتم جناب سعید محمد کلنگ زنی شد و قرار بر این شد پروژه طی یکسال افتتاح شود اکنون پس از ۴ سال با حیف و میل بودجه مردم را وادار به دریافت وام و واریز آن به حساب هلدینگ فضای سبز کرده ا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها